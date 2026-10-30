Cinco conclusiones que deja una Copa con efecto terapéutico

Jensen celebra su segundo gol en el Auriense-Dépor de Copa del Rey Fernando Fernandez

El Deportivo encontró en O Couto algo más que un simple billete para la siguiente ronda de la Copa del Rey. Puede parecer atrevido aventurarse a extraer grandes conclusiones de un partido ante un rival cinco categorías inferior, pero la realidad es que el paso por Ourense sirvió como una sesión de terapia necesaria para varios futbolistas blanquiazules.

Se refieren a él como el torneo de las oportunidades y Antonio Hidalgo utilizó la cita frente al Auriense para que los suyos, en especial los jóvenes del frente de ataque, recuperasen confianza, aliviasen heridas y se sacudiesen de los errores pasados. También fue una noche para que algunos de los menos habituales siguiesen empujando en su intento de hacerse un hueco en el once y para que el técnico catalán ordenase su lista de preferibles en la posición de central. El equipo coruñés cambió el chip después de seis jornadas ligueras sin conocer la victoria y sacó adelante un compromiso que, pese a la enorme diferencia entre locales y visitantes, empezaba a atragantarse más de lo esperado.

1- La Copa como perdón

El primer gol tuvo un componente simbólico. Asp Jensen y Kevin Sánchez llegaban al duelo con el recuerdo todavía reciente de dos ocasiones inmejorables que pudieron cambiar el desenlace de los partidos ante el Levante y Atlético de Madrid y añadir al casillero del Deportivo cuatro puntos más de los once que tiene ahora. El danés, en Riazor, estrelló en el larguero un balón que parecía destino a terminar en gol, mientras que el burgalés no acertó en el último segundo de choque ante el Atlético de Madrid y, con toda la portería para él, entregó la pelota a las manos de Jan Oblak. Dos pesadillas que no salen de la cabeza de los aficionados. Tampoco de los dos protagonistas que en O Couto encontraron una pequeña oportunidad para redimirse.

"Estamos cerca de él, lo apoyamos", decía el preparador catalán sobre Kevin en la previa. Y lo cuidó con minutos sobre el campo. El canterano volvió a demostrar que una de sus principales virtudes es la insistencia. Persiguió una pared imposible de Angeliño y aprovechó el error del zaguero ourensano para poner en bandeja el gol a Jensen. Había sitio para dos en el diván y ambos aprovecharon la consulta para pasar página.

Así se estrenó el danés como goleador en un partido oficial. Un tanto que, además, llegaba al filo del descanso y que permitía tomarse con más tranquilidad los siguientes 45 minutos. Aunque, como casi siempre en el fútbol, esa calma debía entenderse con matices. Sobre el verde quedó en evidencia quiénes tenían más motivos para no bajar el ritmo con el 0-1, y Jensen se coronó. Firmó su doblete en una de esas acciones en las que, paradójicamente, alejarse de la portería permite acercarse al gol. La zaga se hundió y él esperó el pase atrás para hacer el 0-2. Pudo hacer el tercero, pero la mando arriba. Para redondear su actuación, también participó en el maravilloso gol de Luismi Cruz, esta vez como asistente.

2- Adama pide pista

No es fácil atacar un bloque bajo ordenado que aún encima llega a las ayudas defensivas, pero el Deportivo tenía un truco para desatar el caos. El extremo catalán disfrutó de su primera titularidad y fue el principal argumento para avanzar hacia las inmediaciones de Borja Atanes. Un atajo que los coruñeses explotaron como nunca. Su potencia y velocidad, igual de insultante contra un Primera División que ante un Preferente, fueron la gran atracción.

No tardó ni tres minutos en fabricar la primera llegada a portería y continuó insistiendo durante todo el primer acto. Daba igual si en uno para uno o frente a tres contrarios, siempre encontraba la manera de percutir, por aplastamiento. El extremo catalán sigue llamando a la puerta de la titularidad y demostró que también puede ser determinante de inicio.

3- El saber y el por fin estar de Noé Carrillo

El centrocampista de Teo volvió a ser una de las notas positivas con su reaparición con el primer equipo en un partido oficial cinco meses después de la última vez. No lo hacía desde aquella última jornada festiva ante Las Palmas y en O Couto aprovechó su momento para recordar que, por talento y por impacto, es una alternativa más.

Aportó pausa, criterio y personalidad en una zona sin demasiada continuidad en el juego. Partió desde la última altura del centro del campo e interpretó situaciones y espacios para ser siempre una opción segura de pase y a la vez ofrecer desmarques de ruptura para acelerar. De ese modo obtuvo el premio en el segundo tanto, cuando tiró el desmarque a la espalda del lateral para después pisar línea de fondo e invitar a Jensen a otra ronda.

La Copa le permitió recuperar protagonismo. El propio jugador, en sintonía con Hidalgo, reconoció que debe dar "uno o dos pasos más" para poder contar con minutos importantes en Liga, pero ante el Auriense dejó la sensación de que el Deportivo necesita verle más a menudo.

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4- Una segunda unidad sin mucho brillo

La alternativa no solo corría a cargo de los más jóvenes. Era el día para aquellos futbolistas que no están disfrutando de los minutos deseados en Liga reavivasen el debate o, por lo menos, aprovechasen para dejar una buena impresión. Uno de los nombres que estaba en dicha situación era Angeliño. El lateral cedido por la Roma tuvo un partido cómodo, lejos de las exigencias a las que le sometió Miguel Sierra (del Sevilla) y con tiempo y mucho espacio para exhibir su principal virtud: el golpeo de balón, en movimiento o en parado.

Fue el encargado de botar todas las jugadas de estrategia y, en fase de construcción, ocupó una zona diferente a la que está acostumbrado. En zonas interiores, como un centrocampista más, alejado de la línea de banda, desde donde siempre había sobresalido. Más allá de un par de centros muy bien puestos y un remate que se fue alto, su partido no fue lo suficientemente bueno como para aspirar a arrebatarle el puesto a Giacomo Quagliata en un futuro cercano.

Por otro lado, Lucas Noubi volvió a tener minutos después de encadenar cinco jornadas ligueras sin saltar al terreno de juego, mientras que Arnau Comas pudo estrenarse esta temporada. Ambos tuvieron su espacio en una noche en la que cumplieron dentro de una segunda unidad sin brillo.

Álvaro Ferllo tuvo su momento de gloria. El riojano, que volvía a un partido oficial 158 días después, resolvió el único disparo entre palos de Auriense con una mano que desvió lo justo el balón para que acabase estrellándose en el larguero.

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5- Un triunfo para recuperar el hábito

Antonio Hidalgo quiso quedarse con el resultado, pero sin perder de vista todo lo que todavía debe mejorar el Deportivo. El técnico insistió en la importancia de "acostumbrarse a ganar", un mensaje que cobra especial sentido después de seis jornadas ligueras sin conocer la victoria. El 0-3 permitió al equipo recuperar el sabor del triunfo, avanzar en la Copa y cerrar el encuentro con la portería a cero.

El Deportivo cumplió con su cometido y la Copa ofreció un respiro, pero el equipo tendrá que trasladar esa victoria al campeonato liguero, donde le espera este lunes (a las 21.00 horas) la visita de Osasuna.