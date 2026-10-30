Casadó y Zaka dan un nuevo paso hacia su regreso

Marc Casadó (centro), durante un entrenamiento del Deportivo en Abegondo RC Deportivo

Marc Casadó y Zakaria Eddahchouri dieron este viernes un nuevo paso en su recuperación al realizar por primera vez desde sus respectivas lesiones parte del entrenamiento con el grupo. Ambos alternaron el trabajo con sus compañeros con tareas específicas junto al readaptador Fernando Rodríguez, una novedad positiva después de que el pasado miércoles ya hiciesen la activación del entrenamiento junto a sus compañeros.

El centrocampista cedido por el Barcelona sufrió una fractura de clavícula ante el Betis y tuvo que pasar por el quirófano. Su recuperación sigue apuntando a un regreso en 2027, aunque Casadó trabaja para acortar los plazos para su regreso.

El Dépor ya conoce cuándo recuperará a sus lesionados Más información

Por su parte, Zaka se lesionó la muñeca izquierda durante un entrenamiento y también necesitó una intervención quirúrgica. Su vuelta se espera antes del parón navideño, aunque todavía tendrá que completar varias fases de readaptación.

El que está más cerca de volver es Aubameyang. El gabonés, operado el 24 de septiembre del menisco externo de la rodilla derecha, continúa dando pasos en su recuperación y sigue trabajando en el césped con el grupo. La previsión más prudente sitúa su posible regreso en el partido ante el Alavés, el 21 de noviembre, una vez superado el próximo parón internacional, aunque no está descartada su inclusión en la convocatoria ante el Espanyol, el próximo sábado 7 de noviembre.

Cinco conclusiones que deja una Copa con efecto terapéutico Más información

Bright Ede, el cuarto lesionado del equipo coruñés, es el único que todavía no está preparado para realizar parte del entrenamiento con el grupo. El central polaco continúa con su plan específico de trabajo tras la lesión muscular sufrida en el encuentro ante el Levante.

La sesión también contó con cinco representantes del Fabril: Yayo, Kevin, Noé, Martín Ochoa y Rubén López. Todos ellos participaron en la victoria copera ante el Auriense. De hecho, fue el debut oficial de Yayo con el primer equipo.