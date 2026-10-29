Previa | Al Dépor le toca volver a honrar la Copa desde el otro lado

Angeliño en el amistoso entre Dépor y Porto Germán Barreiros

Cuando un equipo lleva tanto tiempo como llevaba el Deportivo fuera de la máxima élite, no es del todo preciso hablar del regreso a Primera División. De un solo regreso. La realidad es que durante el primer curso de vuelta, tanto el equipo como su propia afición viven numerosos regresos. Una gran lista de primeras veces. “El sábado sentí de verdad que estábamos en Primera”, me comentaba estos días una buena amiga que vivió el duelo con el Atlético en el Metropolitano. Visitar los grandes escenarios, recibir a los equipos más potentes y, por supuesto, afrontar la Copa del Rey desde el otro lado de la valla. Ese en el que te aseguras un duelo a priori favorable a cambio de viajar a terrenos de juego que no siempre presentan las mejores garantías. Ese en el que, también, crece la responsabilidad y la presión de no quedar en evidencia y ser noticia negativa durante al menos las primeras instancias de la competición.

Este último hito en su camino de vuelta hacia la grandeza del fútbol español es el que afronta el Dépor esta noche ante el Auriense (21.00 horas, M+LaLiga2). El escenario, O Couto, recordará a los años del barro. Pero es que el adversario, que ahora mismo ocupa puestos de descenso a la séptima categoría del balompié nacional, presenta seguramente la mayor brecha con un rival en partido oficial que el conjunto coruñés ha afrontado en su historia. Desde luego, así ha sido en la reciente, incluidos los dos años que terminaron con el título en poder deportivista. Cinco escalones de diferencia que no permiten pensar ya ni siquiera en un fiasco, sino que cualquier cosa que no sea un pase cómodo dejaría la sensación de que la bola de nieve de dudas no para de crecer.

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La diferencia es tal que ninguna de las decisiones que tome Antonio Hidalgo a la hora de confeccionar la alineación será un factor por mucho que vaya a dejarse en casa a alguno de los futbolistas que más kilómetros en las piernas han acumulado hasta la fecha. Por supuesto, los que saldrán al césped serán los menos habituales, que empuñarán el arma de doble filo que siempre suponen estas primeras eliminatorias de Copa. Rival inferior, pero exigencia de enchufarte y pasar de 0 a 100 y la obligación de ganar. No es negociable. Y la lista de sospechosos no es pequeña en una plantilla cuya longitud ya recibe bastantes menos elogios que los recabados nada más cerrar el mercado. Angeliño o Asp Jensen serán los cabezas de cartel en este plebiscito que será al mismo tiempo prueba para aspirantes al once como Adama Traoré o meritorios que llaman a la puerta desde Abegondo. Empezando por un Kevin Sánchez que está deseando dejar de ver su nombre asociado al garrafal error del pasado sábado y por Noé Carrillo, al que el técnico le dio un toque de atención en la previa reclamándole más disponibilidad.

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La carrera de la última campaña, con Riazor rugiendo como antaño, viendo caer al Mallorca y contra las cuerdas al Atlético, le recordaron a la parroquia blanquiazul lo mucho que se podía disfrutar de la Copa después de prácticamente una década acudiendo a firmar el examen antes de salir por la puerta dejándolo en blanco. Quizá ese sea el listón para esta nueva edición. Y para alcanzarlo habrá que avanzar varias rondas jugando a domicilio. La primera parada en Ourense supone al menos jugar en territorio conocido y ante cientos de deportivistas que estarán presentes en las gradas de O Couto.