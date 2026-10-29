Noé Carrillo: "Estoy de acuerdo con Hidalgo, para ganarme un puesto tengo que dar uno o dos pasos más"

Noé Carrillo en rueda de prensa tras el Auriense-Dépor Fernando Fernández

Noé Carrillo volvió a disfrutar de minutos con el primer equipo del Deportivo en la victoria ante el Auriense en la primera ronda de la Copa del Rey. El centrocampista de Teo que, justo cuando había conseguido dejar atrás una lesión, sufrió un golpe que le hizo perderse la pasada jornada de Liga, fue titular en O Couto y disputó 62 minutos en los que firmó una gran actuación. El fabrilista compareció en la sala de prensa del estadio ourensano tras finalizar el encuentro.

Pésame. “Lo primero, queríamos mandar desde el Deportivo y desde la plantilla nuestro pésame a las víctimas y personas afectadas de la desgracia de Toledo".

Minutos después del susto contra el Lugo. "Me encontré bastante bien. Me alegro de sumar minutos que llevaba mucho tiempo sin poder jugar partidos seguidos. Muy contento por el partido de hoy, por pasar de ronda, que era lo más importante, por la plantilla y por el partido que hicimos".

Palabras de Hidalgo. "Lo asumo con naturalidad porque Primera División es un salto muy grande. Hay compañeros que vienen nuevos que tienen mucha calidad y el nivel de plantilla ha subido. Para ganarme un puesto tengo que dar uno o dos pasos más, estoy de acuerdo con él".

Volver a participar. "Me alegro de sumar minutos, que es lo que más necesito ahora mismo. Obviamente, lo mejor para un futbolista no es convivir con tus compañeros, pero lesionado. Sí que es verdad que ya he pasado por más situaciones de lesiones, incluso más graves, y gracias a esa experiencia puedo controlar mejor mis pensamientos y mi mente. Por esa parte lo llevo muy bien y muy contento de ayudar siempre al primer equipo cuando lo necesite".