Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Dépor

Noé Carrillo: "Estoy de acuerdo con Hidalgo, para ganarme un puesto tengo que dar uno o dos pasos más"

El centrocampista de Teo atendió a los medios tras la victoria ante el Auriense y habló de cómo se encuentra tras la sobrecarga que sufrió en el choque ante el Lugo

Lucía Dávila
Lucía Dávila
29/10/2026 23:37
Noé Carrillo en rueda de prensa tras el Auriense-Dépor
Noé Carrillo en rueda de prensa tras el Auriense-Dépor
Fernando Fernández
beowner620V2
COLIMA 620v2
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
liceo620
MCDONALDS 620X50

Noé Carrillo volvió a disfrutar de minutos con el primer equipo del Deportivo en la victoria ante el Auriense en la primera ronda de la Copa del Rey. El centrocampista de Teo que, justo cuando había conseguido dejar atrás una lesión, sufrió un golpe que le hizo perderse la pasada jornada de Liga, fue titular en O Couto y disputó 62 minutos en los que firmó una gran actuación. El fabrilista compareció en la sala de prensa del estadio ourensano tras finalizar el encuentro.

Pésame. “Lo primero, queríamos mandar desde el Deportivo y desde la plantilla nuestro pésame a las víctimas y personas afectadas de la desgracia de Toledo". 

Minutos después del susto contra el Lugo. "Me encontré bastante bien. Me alegro de sumar minutos que llevaba mucho tiempo sin poder jugar partidos seguidos. Muy contento por el partido de hoy, por pasar de ronda, que era lo más importante, por la plantilla y por el partido que hicimos".

Palabras de Hidalgo. "Lo asumo con naturalidad porque Primera División es un salto muy grande. Hay compañeros que vienen nuevos que tienen mucha calidad y el nivel de plantilla ha subido. Para ganarme un puesto tengo que dar uno o dos pasos más, estoy de acuerdo con él". 

Volver a participar. "Me alegro de sumar minutos, que es lo que más necesito ahora mismo. Obviamente, lo mejor para un futbolista no es convivir con tus compañeros, pero lesionado. Sí que es verdad que ya he pasado por más situaciones de lesiones, incluso más graves, y gracias a esa experiencia puedo controlar mejor mis pensamientos y mi mente. Por esa parte lo llevo muy bien y muy contento de ayudar siempre al primer equipo cuando lo necesite".

Antonio Hidalgo en el Dépor-Levante

Hidalgo, sobre Noé Carrillo: "Necesitamos que dé un paso adelante para poder competir, tener esa necesidad de establecerse en el primer equipo"

Más información
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
PRIMERA-LINEA-620
lacabaña620

Te puede interesar

Jonathan Asp Jensen, bigoleador ante el Auriense, conduce el balón en O Couto

Jensen calma los fantasmas del error contra el Levante
Eder Pereira
Antonio Hidalgo en O Couto en la previa del Auriense-Dépor

Antonio Hidalgo: “Es importante acostumbrarse a ganar”
Omar Bello
Noé Carrillo en rueda de prensa tras el Auriense-Dépor

Noé Carrillo: "Estoy de acuerdo con Hidalgo, para ganarme un puesto tengo que dar uno o dos pasos más"
Lucía Dávila
Auriense-Dépor

El 1x1 del Dépor ante el Auriense: Adama sigue llamando a la puerta
Jorge Lema