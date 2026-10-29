El Dépor presume de la Copa del Centenariazo en O Couto

El trofeo de la Copa del Rey del Centenariazo, expuesto en Ourense antes del Auriense-Dépor RC Deportivo

El Dépor llevó a O Couto uno de los trofeos más emblemáticos de su historia. La Copa del Rey conquistada en el Santiago Bernabéu el 6 de marzo de 2002, en el histórico Centenariazo ante el Real Madrid, quedó expuesta junto al estadio ourensano para que los aficionados blanquiazules pudiesen contemplarla durante la visita copera del equipo a Ourense para medirse al Auriense.

El club anunció la iniciativa en sus redes sociales con un guiño a la memoria deportivista. "Aquela copa que cen anos durará", publicó, en referencia al cántico de la afición blanquiazul sobre una de las noches más recordadas por el deportivismo. La propuesta permite a los seguidores que se acerquen a O Couto ver de cerca el trofeo y fotografiarse con él, en un recuerdo de aquella final en la que el Dépor se impuso por 1-2 al Real Madrid en el día de su centenario.

𝐴𝑞𝑢𝑒𝑙𝑎 𝑐𝑜𝑝𝑎 𝑞𝑢𝑒 𝑐𝑒𝑛 𝑎𝑛𝑜𝑠 𝑑𝑢𝑟𝑎𝑟𝑎́ 🎶 🏟️ Ao carón do Estadio de O Couto podedes visitar a nosa Copa Del Rey do 2002. 👀 E ademais agárdavos algunha sorpresa para coñecer un pouco máis deste e os demais títulos do Dépor https://t.co/BKdWKTpWCk — RC Deportivo (@RCDeportivo) October 29, 2026

Además, la entidad blanquiazul anunció que habría alguna sorpresa para los que se acercasen a ver el trofeo de cerca. Una forma de llevar parte de la historia deportivista hasta Ourense en una jornada de Copa del Rey en la que el equipo coruñés vuelve a competir en O Couto, como en la edición de 2024, aunque esta vez ante el Auriense.