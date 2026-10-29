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Dépor

El Dépor presume de la Copa del Centenariazo en O Couto

El club blanquiazul acercó el trofeo conquistado en el Bernabéu en 2002 a una zona anexa al estadio ourensano para el partido de Copa

Eder Pereira
Eder Pereira
29/10/2026 20:38
El trofeo de la Copa del Rey del Centenariazo, expuesto en Ourense antes del Auriense-Dépor
El trofeo de la Copa del Rey del Centenariazo, expuesto en Ourense antes del Auriense-Dépor
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El Dépor llevó a O Couto uno de los trofeos más emblemáticos de su historia. La Copa del Rey conquistada en el Santiago Bernabéu el 6 de marzo de 2002, en el histórico Centenariazo ante el Real Madrid, quedó expuesta junto al estadio ourensano para que los aficionados blanquiazules pudiesen contemplarla durante la visita copera del equipo a Ourense para medirse al Auriense.

El club anunció la iniciativa en sus redes sociales con un guiño a la memoria deportivista. "Aquela copa que cen anos durará", publicó, en referencia al cántico de la afición blanquiazul sobre una de las noches más recordadas por el deportivismo. La propuesta permite a los seguidores que se acerquen a O Couto ver de cerca el trofeo y fotografiarse con él, en un recuerdo de aquella final en la que el Dépor se impuso por 1-2 al Real Madrid en el día de su centenario.

Además, la entidad blanquiazul anunció que habría alguna sorpresa para los que se acercasen a ver el trofeo de cerca. Una forma de llevar parte de la historia deportivista hasta Ourense en una jornada de Copa del Rey en la que el equipo coruñés vuelve a competir en O Couto, como en la edición de 2024, aunque esta vez ante el Auriense.

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Directo | Auriense-Dépor: sigue todo lo que ocurra en la primera ronda de la Copa del Rey que se juega en O Couto

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