El Dépor no estará solo en O Couto: "Mi ilusión es llegar a la final en La Cartuja"

Representación de la peña deportivista Verín, durante la última visita del Deportivo al estadio de O Couto, en 2024 en Copa del Rey ante el Ourense CF (1-0) Peña Verín

Para el deportivismo de la provincia de Ourense, la visita del Dépor al Auriense en la Copa supone una oportunidad de acompañar al equipo sin recorrer los kilómetros que separan habitualmente a muchos aficionados de Riazor. O Couto acerca esta vez los colores blanquiazules a quienes mantienen viva su pasión lejos de A Coruña. Pablo Fernández, miembro de la Peña Deportivista Verín que ahora reside en Santiago, y Suso Vía, betanceiro afincado en Ourense desde hace 33 años, conocen bien esa fidelidad.

Para Pablo, acudir a Riazor cada quince días requiere un esfuerzo considerable. Por eso, el partido de este jueves tiene algo de recompensa. “Muchos ya hacen esfuerzos cada quince días para ir a Riazor como para desperdiciar la oportunidad de verlo al lado de casa”, explica. Todavía duda si podrá asistir, aunque sabe que una buena representación de la peña estará en las gradas.

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Suso, que también es miembro de la peña deportivista Verín, lo tiene claro. “Sempre que o Dépor xoga na zona non podemos fallar, xogue no Couto ou en Espiñedo. Os que vivimos en Ourense temos que acompañar o equipo”, asegura. “Cando imos a Riazor son catro horas de viaxe ida e volta. Telos tan preto é magnífico”, cuenta.

Suso observa cada vez más camisetas blanquiazules entre los jóvenes de Ourense, una imagen que interpreta como una señal de recuperación del vínculo con el club. “Alégrame moito, xa volvimos onde merecíamos estar, na Primeira División”, apunta. Pablo reconoce que la diferencia de categorías y el menor seguimiento del Auriense restan impacto a la visita respecto a otras ocasiones, aunque espera “un gran ambiente en O Couto”.

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En la memoria de ambos permanece la última visita blanquiazul a O Couto, que finalizó con la eliminación copera del Dépor a manos del Ourense CF por 1-0 en 2024. Un recuerdo doloroso para quienes habían depositado ilusiones en el torneo. “Los recuerdos son malísimos, casi de pesadilla. Un partido muy malo y un año de Copa tirado a la basura, con la emoción que eso despierta en la afición”, lamenta Pablo, que también tuvo que soportar las bromas de sus vecinos. “Y con razón”, admite.

Suso también recuerda el golpe de caer ante un rival de inferior categoría y cree que el Dépor debe aprender de aquella experiencia. “O baixón foi importante. Pero se algo aprendeu o Dépor nesta época é a non baixar os brazos e seguir loitando ata o final. Se perdes e o diches todo no campo, só queda aplaudir", apunta. El escenario de este jueves, además, le parece más favorable. “O campo de Oira está feito un desastre, totalmente desgastado porque leva moito trote, e penso que o Couto vainos moito mellor”, argumenta.

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Pablo coincide en que el estadio ourensano favorece el juego, aunque rechaza que el campo pueda servir de excusa. “Los equipos pequeños deberían poder jugar en sus campos y esto no debería ser excusa para los grandes”, sostiene. “Si no son capaces de ganarles, sea en Oira o sea en O Couto, es una decepción y no debería tener justificación”, concluye.

Para ellos, la Copa representa mucho más que un partido suelto entre semana. Pablo defiende que el Dépor debe pelear por un torneo que considera “ilusionante para la afición” y “el trofeo más accesible del futbol español” para los seguidores. “Un bicampeón como es el Dépor no puede salir a otra cosa que no sea pelear y luchar por esta competición”, afirma. Además, cree que "tirar la Copa es, y ha sido siempre, una tontería" y avanzar de ronda también ayuda a mantener “enchufados” a más futbolistas.

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Suso también considera compatibles ambos desafíos en Liga y Copa. “Tes plantilla para os dous retos”, señala, aunque sitúa la permanencia como prioridad para consolidar al club en Primera. Por otro lado, Pablo espera que Kevin y Jensen puedan “resarcirse de sus errores y coger confianza”, mientras Suso reclama un equipo que vaya a por la eliminatoria: “Espero ver un Dépor que vaia polo partido sen especular”.

No obstante, Pablo reconoce que el equipo necesita mejorar el acierto y reducir los errores, aunque confía en la salvación. “Quien pensase que íbamos a ir sobrados estaba muy confundido”, advierte. Mientras, Suso destaca una virtud que echaba en falta en otras etapas, la de no rendirse cuando el marcador se pone en contra. “Marcábannos un gol e o equipo desaparecía. Agora pelexamos ata o final”, explica Suso.

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La lucha y la entrega es lo único innegociable para Suso. “Se o fan, saben de sobra que a afección vai estar con eles ata o fin, como xa demostramos nos anos do barro. Nunca camiñarán sós. É o noso compromiso. O deles é dalo todo e este ano sairán as cousas. Temos que recuperar os lesionados e, todos xuntos e unidos, ata lograr os máximos obxectivos”, proclama Suso. Pablo comparte esa ilusión y la lleva hasta el horizonte que sueñan muchos deportivistas: “Mi ilusión, como la de muchos de nuestros peñistas, es llegar a jugar la final en La Cartuja en abril”. El camino empieza en Ourense, donde el Dépor tendrá cerca a una afición fiel.