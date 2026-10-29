Auriense-Dépor Fernando Fernandez

Álvaro Ferllo (6). Atento. Se confirma como portero de la Copa del Rey después de perder el sitio por la llegada de Leo Román. Tuvo un partido tranquilo y sacó una buena mano en el tramo final.

Ximo (5). Revolucionado. Perdió el puesto en la última jornada y se le notó con ganas de agradar. Intervino mucho en ataque, pero casi siempre demasiado revolucionado. Buscó siempre el área rival.

Noubi (5). Cómodo. El central belga tuvo sus primeros minutos en el mes de octubre y tuvo un partido plácido. Poco exigido por los atacantes del Auriense y sin problemas para sacar la pelota.

Comas (6). Preparado. Estreno oficial esta temporada para el catalán, que no cuenta en Liga para Hidalgo. Estuvo atento y solventó bien la difícil papeleta de la inactividad. Sin complicarse.

Angeliño (5). Frío. Continúa sin dejar grandes sensaciones el lateral de Coristanco, que no consigue transmitir pasos hacia adelante en la búsqueda de su mejor forma. Fue intrascendente.

Villares (6). Garantía. Fue el único titular del Metropolitano que repitió en O Couto y estuvo más de 70 minutos sobre el campo. Como siempre, el capitán respondió con garantías en la medular.

Riki (5). Discreto. Era el día para tener más peso en el juego ante un rival a muchas categorías de distancia. Pero el asturiano dejó un partido discreto e incluso falló una ocasión muy clara.

Noé Carrillo (7). Potencial. El canterano volvió a tener minutos con el primer equipo y, como es habitual, deja detalles de futbolista diferente. Intentó ser vertical siempre que pudo y dio una asistencia.

Asp Jensen (7). Goleador. El danés empezó a resarcirse de su fallo de hace unas semanas ante el Levante y firmó un doblete para encarrilar la eliminatoria. Mandó a las nubes el hat-trick.

Kevin Sánchez (6). Esforzado. El delantero también tenía cuentas pendientes y completó un partido de mucho trabajo en el que no paró de buscar el gol. No lo encontró, pero asistió a Jensen.

EL MEJOR. Adama Traoré (7). Percutor. El extremo continúa llamando a la puerta de la titularidad de Antonio Hidalgo y fue el jugador que levantó la mano de forma más insistente en este encuentro de Copa. Lo intentó desde el primer minuto, cuando le puso un balón de gol a Riki, y castigó continuamente al Auriense por la banda derecha. Necesita mejorar su juego sin balón y el rendimiento defensivo, pero cada vez que encara a su par termina yéndose y generando peligro para el equipo blanquiazul.

Los cambios

Luismi Cruz (6). Dejó un gol de mucha clase.

Martín Ochoa (5). Falló una ocasión clara.

Yayo (5). Refrescó el mediocampo.

Rubén López (5). Salió con el partido resuelto.

Mella (5). Trató de generar peligro.