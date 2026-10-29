Directo | Auriense-Dépor: sigue todo lo que ocurra en la primera ronda de la Copa del Rey que se juega en O Couto

De Yayo a Pelayo

Veo dudas sobre quién es el dorsal 36 del Deportivo que estará hoy en O Couto... tranquilos, no se trata de ningún fichaje. No es otro que Yayo González, jugador del Fabril, que parece que ha optado por un rebranding y a partir de ahora es Pelayo Rey, su nombre real y su segundo apellido.