Directo | Auriense-Dépor: sigue todo lo que ocurra en la primera ronda de la Copa del Rey que se juega en O Couto
El conjunto blanquiazul se estrena esta noche (21.00 horas) en el torneo del KO
Oportunidad para Ferllo bajo palos
De Yayo a Pelayo
Veo dudas sobre quién es el dorsal 36 del Deportivo que estará hoy en O Couto... tranquilos, no se trata de ningún fichaje. No es otro que Yayo González, jugador del Fabril, que parece que ha optado por un rebranding y a partir de ahora es Pelayo Rey, su nombre real y su segundo apellido.
Once del Auriense
Cosas respetables del fútbol modesto, por supuesto. El Auriense no ha publicado su alineación en sus redes sociales, pero DXT Campeón te ofrece los once nombres de los elegidos para partir como titulares: Atanes; Yonier Calvo, Massi, Nico González, Charly; Adrián Fernández, Marcos Díaz, Iker Arango, Miguel Peral; Baldo, Fer Mendez
Un campeón en O Couto
El Deportivo presume su Copa del Rey en el estadio en el que esta noche buscará avanzar de ronda.
Las historias de la Copa
Los futbolistas del Auriense vivirán hoy una noche que recordarán para siempre... Muy distinta a su día a día, por supuesto. Del reparto de pan a finalista de Mr. España: estas son las historias que esconde el vestuario del rival del Deportivo.
Los elegidos de Hidalgo
¡Ya hay once del Deportivo! Rotaciones en la alineación del conjunto blanquiazul: titularidad para Noé y Kevin, del Fabril.
Llegada del Dépor
Los futbolistas blanquiazules ya están en O Couto. Falta una hora para que arranque el encuentro ante el Auriense.
La previa de Jorge Lema
¿Todavía no has leído nuestra previa? Al Dépor le toca volver a honrar la Copa desde el otro lado, y así te cuenta Jorge Lema el arranque de nueva edición copera.
Todo listo en O Couto
¡Buenas noches, queridos! Estamos de vuelta para contaros todo lo que ocurra en O Couto, donde el Deportivo se juega el pase a la segunda ronda de Copa del Rey. ¡Ya sabéis, quedaos en nuestro directo!