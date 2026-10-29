Crónica | El Dépor cubre el expediente ante el Auriense (0-3)

Los jugadores del Dépor celebran el gol de Luismi Cruz ante el Auriense Fernando Fernandez

No había espacio para las dudas y el Deportivo no dejó demasiadas en la primera ronda de Copa ante el Auriense (0-3). Tampoco resolvió las que están sobre la mesa desde hace semanas. Porque el equipo blanquiazul solventó el encuentro sin problemas ni tampoco demasiado brillo para firmar el trámite y poner ya todos los sentidos en el duelo del próximo lunes con Osasuna.

Siempre tienen mucho peligro eliminatorias como las que el Dépor afrontó en O Couto. Más desde que el formato de la Copa cambió y los equipos de Primera División tienen que bajar hasta los pisos más profundos del fútbol nacional. Donde no es una opción perder, pero incluso ganar haciendo un papel regular puede levantar ampollas. El equipo blanquiazul se tomó con calma su enfrentamiento con el Auriense. Quizá con demasiada. Al menos eso es lo que debió pensar un Antonio Hidalgo que le dio la oportunidad a muchos de sus secundarios y recibió como respuesta una puesta en escena llena de apatía.

El primer tiro a puerta no llegó hasta pasada la media hora y no fue hasta el último segundo antes de irse al intermedio cuando el Dépor pudo romper el candado local. La buena noticia es que tuvo cierto simbolismo. Kevin Sánchez salió favorecido de un rebote y apuró línea de fondo para servirle el balón a Asp Jensen, que esta vez sí acertó con todo a favor. Dos protagonistas que en las últimas semanas se habían visto envueltos en acciones negativas con errores cantados empezaban el camino de la redención.

Poco más de la segunda unidad deportivista, más allá de un Adama Traoré que produce por aplastamiento. No habían transcurrido tres minutos de partido cuando se fue de su lateral y puso un balón de gol, otro más, en el área del Auriense. Como viene sucediendo en Liga, el remate no encontró los tres palos, esta vez obra de Riki. El cuadro herculino rondó el área de Atanes con insistencia, pero tampoco logró someter al rival a un asedio debido, en parte, a la falta de veneno que lo ha llevado a encadenar seis jornadas sin ganar en la competición doméstica y a esperar la llegada de Aubameyang como agua de mayo.

Acelerón y descanso

El extremo, el que más cerca está de encontrar hueco en el once, fue de los pocos que levantó la mano. Él y un Noé Carrillo que, como habitualmente, necesita pocos minutos para coger la forma cada vez que reaparece. El centrocampista había recibido un palito de Hidalgo en la previa reclamándole más disponibilidad y en Ourense demostró que es eso lo único que le falta. Estar. Porque siempre que lo hace provoca que todos quieran verlo más. El canterano fue el protagonista del inicio del segundo tiempo para que la ventaja aumentara. Se alió con Ximo en la banda derecha para llegar a línea de fondo y poner un gran balón al punto de penalti, a donde de nuevo llegó Asp Jensen para seguir dando pasos hacia su redención.

Llegaron entonces los primeros cambios y el Dépor dio un paso atrás. No tanto para descansar, pero sí como sensación de alivio de haber solventado ya una papeleta que amenazaba con atragantarse. Hubo tiempo para el reestreno de canteranos como Martín Ochoa y Rubén López, también para que Jensen regresara a aquella mala tarde de hace unas semanas ante el Levante, mandando al cielo ourensano lo que debía haber sido un hat-trick cuando de nuevo le había quedado la portería vacía.

Al Auriense terminó haciéndose largo el encuentro y el Dépor tampoco quiso hacer sangre en los últimos minutos. El epílogo fue de quilates, en todo caso, con un Luismi Cruz que reclama recuperar su sitio en el once y dejó un golazo para cerrar el expediente copero y esperar ya la siguiente ronda, que volverá a dejar un rival de inferior categoría y otro encuentro lejos de Riazor.