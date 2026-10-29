Antonio Hidalgo: “Es importante acostumbrarse a ganar”

Antonio Hidalgo en O Couto en la previa del Auriense-Dépor Fernando Fernandez

El entrenador del Deportivo, Antonio Hidalgo, compareció en el estadio de O Couto después de la victoria de su equipo ante el Auriense. Antes de analizar el encuentro y responder a las preguntas de los periodistas, el técnico quiso tener un recuerdo para las víctimas del trágico accidente ferroviario que se produjo el pasado miércoles en la localidad toledana de Urda, con decenas de personas fallecidas. “Todas las víctimas tienen nuestra fuerza y apoyo”, expresó el técnico del Dépor.

Valoración del partido. “Todo está muy igualado en el mundo del fútbol en la actualidad. Hemos empezado muy bien los primeros 25 minutos, pisando mucha área. Son partidos que se te pueden complicar si no te pones por delante en el marcador. El último tercio del partido lo tenemos que mejorar, porque hemos tenido ocasiones para hacer más goles. En todo caso, no es sencillo jugar este tipo de partidos. Participan futbolistas que no vienen actuando y no están acostumbrados a jugar juntos. Les hemos pedido que dieran un gran nivel y lo han hecho, y eso es lo más importante en estas eliminatorias.”

Balance positivo. “Ganar siempre viene bien, es importante acostumbrarse a ganar, independientemente de que sea en otra competición distinta a la Liga. Hemos logrado mantener la portería a cero, y eso también es importante para nosotros. Álvaro ha tenido poco trabajo, pero la que tuvo la paró. Eso demuestra que estaba concentrado durante todo el partido”.

Actuación individual de Asp Jensen y Noé Carrillo. “Johny tiene que estar algo más tranquilo y canalizar esa energía que tiene para ayudar al equipo. Es importante para él hacer un partido así. Noé ha sido hoy muy diferencial, sobre todo por esas conducciones que son tan importantes en el futbol hoy en día. Tiene que seguir dando pasos adelante. Estoy muy contento por el partido que han hecho los dos. Son jugadores importantes”.

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Sobre Adama Traoré. “Estos setenta minutos que ha disputado le van a venir bien a Adama. Es muy diferencial en el uno contra uno, en cualquier categoría y ante cualquier rival contra el que juegue. Queremos que sea decisivo y que compita al más alto nivel”.

Labor de Kevin. El técnico fue preguntado por la actuación de Kevin y por su estado anímico actual, después de que el canterano fuese decisivo en el encuentro liguero ante el Atlético de Madrid por fallar una ocasión muy clara de gol en el último minuto de la contienda. “Kevin sabe que tiene que estar acertado en esas ocasiones. Hemos estado arropándole durante todos estos días. Siempre le pedimos a cualquier jugador que compite con la camiseta del Dépor que lo dé todo, y él eso lo hace en cada partido en el que participa”, afirmó el entrenador.

Situación de Dani Barcia y su falta de minutos. “Tenemos sobrepoblada la posición de centrales. Fuimos claros en ese sentido con él y Arnau Comas. Él está demostrando ser un profesional increíble, pero tenemos buenos jugadores en esa posición”.

Osasuna, próximo rival en el torneo liguero. Además de analizar el encuentro ante el Auriense, el técnico también fue preguntado por el próximo rival en Liga, que será el Osasuna el próximo lunes en el estadio de Riazor. “Hay que sumar de tres. Es una evidencia. Todo se está comprimiendo. Tenemos que sumar puntos. Es un rival que acaba de cambiar de entrenador y vendrá con ganas. Vamos a competir con todo lo que tenemos”, afirmó Hidalgo. El equipo navarro también consiguió ganar su partido de Copa ante el Atlético Calatayud.