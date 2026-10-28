La RFEF suspende toda la jornada de Copa del Rey prevista para este miércoles

Comunicado oficial de la RFEF con respecto a la Copa del Rey RFEF

La Real Federación Española de Fútbol (RFEF) confirmó la suspensión de los partidos de la primera eliminatoria de la Copa del Rey previstos para este miércoles, tras el choque entre dos trenes ocurrido esta mañana en Urda (Toledo), que ha dejado al menos 30 fallecidos.

"Como muestra de respeto y solidaridad con todas las víctimas del trágico accidente ferroviario acontecido a primera hora de este miércoles en la provincia de Toledo, la RFEF ha decretado la suspensión de los 24 encuentros correspondientes a la primera eliminatoria del Campeonato de España-Copa de SM el Rey previstos inicialmente para disputarse durante la tarde-noche de hoy", anunció en un comunicado.

La RFEF señaló también que en próximas fechas informará sobre la nueva planificación del torneo y los horarios definitivos de los encuentros aplazados. El ente federativo no se ha pronunciado sobre si la decisión puede extenderse a los encuentros que tienen que disputarse mañana, entre los que está el Auriense-Dépor.