La polivalencia de Villares solventa el 'efecto dominó' del retorno de Amatucci

Antonio Hidalgo da indicaciones a Amatucci, con Villares detrás, durante el partido en el Metropolitano Juanjo Martín / EFE

Colocar una nueva ficha en la mesa equivale a tener que mover las demás. Pero cuando una de ellas puede ocupar diferentes espacios sin perder valor, componer el puzle es menos complejo. Es lo que sucedió el pasado sábado en el Metropolitano, donde Antonio Hidalgo quiso devolver la titularidad a Lorenzo Amatucci, una circunstancia que provocó un efecto dominó de buen encaje gracias a la polivalencia de Diego Villares. Porque el capitán permitió que vestir un santo no supusiese desvestir a otro.

Y es que el dorsal ‘8’ del Deportivo retornó ante el Atlético de Madrid a un rol que tenía olvidado desde las primeras jornadas de liga, cuando entró desde el banquillo para ejercer de centrocampista de recorrido acompañando al hasta entonces doble pivote, compuesto por Amatucci y Soriano.

En realidad, la función de centrocampista de ida y vuelta o de área a área (‘box to box’ en el argot futbolístico) no le era extraña al vilalbés, que ha desarrollado buena parte de su carrera como blanquiazul con esa libertad para ir y venir en la medular, condiciones que le hicieron destacar ya de joven en Tercera. Pero las necesidades del equipo coruñés fueron variando y el pasado curso, el ‘multifunción’ Diego acabó consolidado como pieza clave en el once de uno de los dos equipos que ascendió a Primera División por la vía rápida ejerciendo de centrocampista posicional.

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Villares fue el encargado de “sostener” a aquella alineación que acabó pudiéndose recitar de carrerilla con nombres como Bil Nsongo, Yeremay Hernández, Luismi Cruz o Mario Soriano. Y ese mismo rol parecía tener encomendado de cara a su debut en Primera División. Pero las llegadas de Amatucci primero y de Casadó después, ya con la liga iniciada, modificaron el paradigma.

Villares no cabía como pivote defensivo del equipo, así que contra el Elche apareció como tercer centrocampista, con la pauta de jugar por delante de Amatucci en fase ofensiva y ofrecer llegada, una función que no desarrollaba prácticamente desde la primera vuelta del pasado curso, cuando Antonio Hidalgo trató de encontrar el equilibrio en su centro del campo con José Ángel Jurado y Mario Soriano. El trío que fue determinante para que el Dépor lograse la permanencia en Segunda durante la temporada 2024-25 no terminó de consolidarse al curso siguiente y Villares tuvo que hacerse hueco en los planes iniciales del técnico catalán como mediocentro cierre.

Así, Villares debía volver a reciclarse este curso. A encontrar su sitio en un centro del campo cuya base estaba ocupada ya por dos fichajes importantes. Sin embargo, su error en La Rosaleda, con un pase alto horizontal a la altura del propio área que estuvo a punto de costar la remontada del Málaga, acabó por apartarle temporalmente de los planes de Hidalgo a partir de la segunda jornada.

Un regreso soñado

El futbolista de Samarugo había perdido el paso. Ausente durante cuatro largos partidos que vivió desde el banquillo, ni siquiera una semana de tres partidos —la previa al ´súper parón’ de selecciones— le abrió las puertas de la titularidad. Sin embargo, las temporadas son largas y esconden senderos inesperados. Y a través de las bajas, Villares pudo volver a abrirse hueco... con un regreso soñado.

Ante el Betis, en la séptima jornada de liga, una mala caída de Casadó acabó con el futbolista cedido por el Barcelona en el hospital por una fractura de clavícula. Con Amatucci en la grada por una dolencia muscular tras la excesiva carga de minutos que había acumulado frente a Getafe y Sevilla, Hidalgo miró al banco y reclutó de nuevo para la causa a Villares.

Le tocó al capitán volver a jugar y ejercer de nuevo como centrocampista defensivo, con Riki Rodríguez —en una labor más cercana a la de un mediapunta—, Mario Soriano, Asp Jensen y Bil Nsongo ya en el campo. Villares no solo volvió a brillar en esa faceta de ‘apagafuegos’, sino que fue el protagonista del agónico gol que permitió rescatar un punto contra el equipo bético, ya en el tramo final de una segunda parte sobresaliente del equipo herculino.

“Todavía no me lo creo, porque son muchas emociones juntas, pero es una pasada”, reconocía el portador del brazalete deportivista al término de un choque que le permitió ganarse la continuidad en el once de cara a la visita a Donosti. Sin Amatucci durante buena parte del larguísimo parón, Hidalgo volvió a confiar en Villares como cierre. Aunque con el 3-0, el de Samarugo fue uno de los elegidos para otorgar el relevo a piernas frescas. En su lugar entró el propio Amatucci, que acabó expulsado y dejando sin competencia a Villares de cara al duelo frente al Levante, en el que repitió como ancla por tercer partido seguido.

Entonces, tras empatar en casa ante el conjunto granota, llegó la visita al Metropolitano, donde Hidalgo encontró una fórmula hasta ahora inexplorada en un once inicial: apostar por Amatucci como mediocentro más posicional y ubicar a Villares de centrocampista encargado de cerrar el costado izquierdo y atacar la profundidad más que aparecer en la construcción.

La fórmula salió a la perfección, pues el exjugador de Las Palmas ayudó a agilizar la circulación del Deportivo junto a Mario Soriano, mientras que Villares se pudo enfocar en atacar sin estar tan pendiente de tener que distribuir.

Probablemente no fue casualidad que con menos responsabilidades a la hora de tener la pelota y más posibilidades para llegar, Diego firmase un gran encuentro. Clave para ‘secar’ a Barrios en el primer tiempo, el capitán firmó a nivel ofensivo su encuentro del curso con menos toques (31) —sin contar los 23 que dio en Málaga como suplente— y el que más veces conectó con el balón en situaciones de profundidad (12) y en el área (3). Villares vuelve a ser una navaja suiza para Hidalgo.