Hidalgo y los lesionados del Dépor: "Aubameyang está cerca, bastante cerca; a Zaka le vi las agujas que tiene en la mano y..."
El técnico blanquiazul afronta con ilusión el estreno en la Copa del Rey, pero mira ya de reojo al partido ante Osasuna
Antonio Hidalgo no quiere escuchar que la Copa del Rey le molesta al Deportivo. El técnico sabe que cualquier oportunidad para competir y ganar es buena para un equipo que está teniendo buenas sensaciones, pero no tiene resultados que llevarse a la boca. Ve cerca el regreso de alguno de los lesionados, de hecho no descarta que Aubameyang juegue antes del parón, y por supuesto mira ya de reojo al importante duelo del lunes ante Osasuna:
Cabreo tras perder ante el Atlético. “Era la situación del momento. Había pasado poco tiempo de esa ocasión y estábamos con la sensación de haber podido sumar en una categoría tan difícil. Pero sabemos que tenemos que seguir insistiendo, saber que tenemos que mejorar. Dar ese paso más para sumar de tres, porque es lo que necesitamos”.
Kevin. “El primero que sabe que esa acción debe acabar en gol es él. Estamos cerca de él, lo apoyamos. Es un chico trabajador, nos está dando posibilidades de atacar la última línea, ocasiones en los últimos minutos… Son situaciones que tiene que manejar. Lo da todo en todos los entrenamientos y eso es lo que tenemos que pedir. A partir de eso, tiene que haber capacidad y aptitud, pero él eso lo hace”.
Aubameyang. “Está cerca. Está bastante cerca. Vamos a ver si esa tolerancia de las cargas no pone ningún impedimento y, a partir de ahí, si se va encontrando bien, lo tendremos lo antes posible. Pero hay que tener ese punto de cautela. Lo mejor es que está tolerando bien los momentos de recuperación. La rodilla va bien. Va haciendo partes con el grupo y veremos esa evolución”.
Eddahchouri. “Es que no sé cuánto va a estar fuera. Pero el otro día le vi la mano y las agujas que tiene… No me lo esperaba así. Poco a poco va a ir mejorando. Me gustaría decir unas semanas, pero no lo sabemos exactamente”.
Copa del Rey. “No lo veo como un punto de inflexión. Yo creo que tenemos que ir sumando de tres a partir del lunes. Es lo que necesitamos. Mañana tenemos un partido complicado ante un rival con motivación extra. Es un equipo que, para la categoría en la que está, intenta muchas cosas con balón y amenaza a la última línea. Tenemos que ir con todo mañana y dar el 100 % para pasar de ronda”.
Mal momento. “Siempre es bueno competir en la Copa del Rey. Cuando eres jugador, me parece una competición bonita, a un partido se iguala todo. Tenemos que dar ese punto más. Vamos con toda la ambición y con todo lo que se necesita. Es un rival que está bien entrenado, bien trabajado y pondrá sus dificultades. Pero es que la Copa nunca me estorba. Es una competición que me gusta, hay que competirla con todo. En esta semana tendremos que dividir al grupo para los dos partidos, pero la sensación de competir tiene que estar ahí”.
Sin confianzas. “Siempre voy con todo a competir en todos los sitios. Sabiendo la dificultad que tienen. He sido la parte contraria, la que recibe a un equipo grande, y sé la motivación con la que afronta el Auriense el partido. A partir de ahí tenemos que poner el once que mejor puede competir mañana. Sabemos que hay jugadores que llevan tiempo sin participar, pero habrá que estar atento desde el minuto uno”.
Rotación. “Sí, esa tiene que ser la idea. Tenemos plantilla amplia, gente preparada que está deseando tener minutos para poder competir en partidos de 90 minutos y en esa estaremos. Vamos con todo lo que tenemos, pero hay jugadores que vienen con alta carga de minutos y molestias, a los que intentaremos proteger, pero irá el 90 % de la plantilla, seguro”.
Mella. “A David se le pide lo mismo que se le pedía el año pasado. Es un chico increíble, trabajador, está dando pasos adelante en lo que es entender el mundo profesional a primer nivel. Hay veces que nos está echando una mano un poco más bajo, pero son las mismas situaciones que demanda el fútbol a este nivel. Esas situaciones, cuando pasan, y los unos contra uno en última línea, puede llegar con algo de fatiga, pero David, si tiene algo, es físico. Hay una parte ofensiva que hay que mejorar, pero es algo muy parecido a lo que estaba haciendo”.
Noé. “Se asustó más de la cuenta y no pasó de sobrecarga. Ha estado entrenando con normalidad, tendrá la oportunidad de tener minutos. Necesitamos que dé un paso adelante para poder competir, mostrarse, tener esa necesidad de establecerse en el primer equipo. Vamos a estar con él, empujando, pero son situaciones en las que tenemos que ponerle también esa cuota de responsabilidad, de ser consciente de saber el nivel en el que estamos, porque esto es una evolución continua”.