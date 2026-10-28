Hidalgo explica el rol de Adama Traoré y una posible titularidad con el Dépor

Adama Traoré, extremo del Deportivo, durante el Dépor-Betis en Riazor Javier Alborés

Más allá de las buenas sensaciones del Dépor y la ocasión desperdiciada por Kevin Sánchez, el duelo con el Atlético de Madrid dejó entre la parroquia blanquiazul un debate al que Antonio Hidalgo no es ajeno en sus planes del día a día: ¿Se ha ganado Adama Traoré una oportunidad como titular? Antes del duelo de Copa, donde posiblemente el extremo disfrute de su primer partido de inicio como jugador deportivista, el técnico ha explicado cómo ve el rol del que hasta ahora ha considerado únicamente como revulsivo.

Hidalgo ya habló en el Metropolitano de la capacidad para repetir esfuerzos y este miércoles volvió a insistir en una faceta que, por sus palabras, quizá no tenga que ver exclusivamente con lo físico. "“Lo que pienso, y no solo con Adama, sino con cualquier jugador que pongo de inicio, es cuándo y cómo creo que nos va a dar más y ser más determinante. La capacidad para repetir esfuerzos, las características de lo que le vamos a pedir a cada jugador… hoy en día, y se ve en los últimos partidos, hay que repetir esfuerzos continuamente. Correia con el Sevilla, Ejuke el otro día, que fue de un lado al otro, Diomandé… las estructuras van cambiando mucho y te van demandando cosas diferentes en diferentes momentos. Y los que estamos en el campo tenemos que estar preparados para solucionar todo eso”.

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Puestas las cartas sobre la mesa, el técnico catalán volvió a recurrir a un argumento que utilizó mucho la temporada pasada con los futbolistas que salían desde el banquillo. Antes en Segunda y ahora también en Primera, Hidalgo entiende, más en un fútbol con cinco cambios, que el tramo final de los encuentros es tan importante como el primero. "A partir de ahí está el tema de cuándo es más diferencial un jugador. Del 1 al 60 o del 60 al 90. El año pasado todos recordamos el gol de Zaka contra el Andorra en los últimos minutos. Salía del banquillo, parecía que eso a él no le gustaba tanto, pero se trata de ser determinante durante 90 minutos. Sé que para los jugadores es importante salir desde el minuto 1, pero lo verdaderamente importante es lo que pueden dar y lo determinante que puedan ser".