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Dépor

Fallece en Argentina la madre de Lionel Scaloni

Eulalia Marzetti, de 74 años, llevaba desde 2021 batallando con una enfermedad

Efe
28/10/2026 14:17
Scaloni en el césped del MetLife Stadium tras caer en la final con España
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EFE
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Eulalia Marzetti, madre del seleccionador argentino de fútbol, Lionel Scaloni, ha fallecido, según informó este miércoles la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), que envió su pésame al técnico campeón del mundo en 2022 en sus redes sociales.

"La Asociación del Fútbol Argentino toda, con su Presidente Claudio Tapia a la cabeza, le envía sus condolencias a nuestro entrenador Lionel Scaloni y toda su familia por el fallecimiento de su madre, Eulalia Marzetti. El abrazo fraternal de todos los argentinos para el gringo y sus seres queridos en este difícil momento. ¡Mucha fuerza!", reza el mensaje publicado en la cuenta de Twitter de la federación.

Según recoge la prensa local, Marzetti, de 74 años, falleció el martes en Pujato (provincia de Santa Fe), ciudad natal de Scaloni, a consecuencia de una enfermedad con la que llevaba batallando desde 2021, cuando el propio técnico lo reveló en una rueda de prensa con motivo de las eliminatorias sudamericanas del Mundial 2022.

"No estoy para pensar en el Mundial", dijo en aquel momento Scaloni, quien posteriormente le dedicó el título en la Copa América 2021, el primero de su exitosa carrera al frente de la selección argentina de fútbol, con la que después logró la Finalissima 2022, el Mundial de Catar 2022 y la Copa América 2024.

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