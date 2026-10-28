El posible once del Deportivo ante el Auriense en Copa del Rey: rotación masiva

Kevin Sánchez y Asp Jensen, en una acción del Deportivo-Oporto amistoso Quintana

Cinco fabrilistas apuntan a la convocatoria del Deportivo para medirse al CA Auriense en Copa del Rey (jueves, 21.00 horas). Antonio Hidalgo volvió a citar en la mañana de este miércoles a Noé Carrillo, Kevin Sánchez, Rubén López, Martín Ochoa y Yayo González, que tienen muchas opciones de ir citados de cara al encuentro de O Couto.

De hecho, es probable que alguno incluso parta en el once inicial. Es el caso de Kevin, que viene contando para Hidalgo desde las bajas de Zakaria Eddahchouri y Pierre-Emerick Aubameyang e incluso tuvo minutos en el Metropolitano.

Así, en un once de rotación masiva del que seguro se caerán piezas como Leo Román, Giménez, Quagliata, Mario Soriano o Bil Nsongo, no sería de extrañar que el canterano compartiese punta de ataque con Jonathan Asp Jensen.

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Por detrás, la ausencia de Casadó y el merecido descanso a Soriano limitan las opciones. No sería de extrañar que Hidalgo y su staff diesen la alternativa a Villares junto a Riki Rodríguez, con dos futbolistas en banda que podrían salir del trío conformado por Luismi Cruz, Adama Traoré y David Mella.

Mientras, en defensa, Angeliño apunta a fijo en el lateral izquierdo y Noubi regresará al eje de la zaga. El belga podría estar acompañado por Arnau Comas, uno de los descartes del club en verano pero por delante de Barcia en la rotación. Mientras, en el lateral derecho, Ximo Navarro se quedó sin minutos ante el Atlético de Madrid y podría regresar al once, culminado en la portería con Álvaro Ferllo.

Solo cuatro de la base

En todo caso, la presencia de futbolistas del Fabril en el once exige tener en cuenta la normativa de la competición. Desde 2025, el reglamento de la RFEF limita a cuatro el número de jugadores de equipos dependientes que pueden coincidir sobre el terreno de juego, en lugar de obligar a mantener siempre un mínimo de siete futbolistas del primer equipo. El cambio eliminó el riesgo de incurrir en alineación indebida por una expulsión cuando se partía con siete profesionales y cuatro canteranos. Ahora, ese límite de cuatro jugadores de conjuntos de la base se mantiene como referencia durante el encuentro.