Del reparto de pan a finalista de Mr. España: las historias que esconde el vestuario del Auriense

Borja Atanes, portero del Auriense y finalista de Mr. España 2022 Cedida

La Copa del Rey tiene la capacidad de convertir una noche de fútbol en una oportunidad para indagar en las historias personales que se esconden detrás de aquellos equipos que realmente son los verdaderos protagonistas en estas primeras rondas. El nuevo formato vuelve a cruzar los caminos de clubes separados por varias categorías y permite descubrir a quienes, lejos de los focos del fútbol profesional, compaginan su pasión con los estudios, el trabajo y una vida que nada tiene que ver con la de las grandes estrellas. El Auriense es uno de esos vestuarios que merece la pena conocer antes de que llegue su cita ante el Deportivo (este jueves a las 21.00 horas, en O Couto).

En sus filas hay quien se gana la vida repartiendo pan y productos de confitería, quien trabaja como vigilante de seguridad y quien desarrolla su carrera como ingeniero informático. También hay un futbolista que fue segundo finalista de Mr.España en 2022. Borja Atanes, el guardameta de 26 años, puede presumir de un podio al alcance de unos pocos elegidos, sin necesidad de ponerse los guantes para ello. En su caso, el fútbol comparte protagonismo con una experiencia que lo llevó a competir en un escenario diferente, cambiando la portería por las pasarelas.

El trabajo es el día a día de muchos integrantes de la plantilla. Joel Rodríguez, lateral de 20 años, se dedica al reparto de productos de panadería y confitería. Carlos Rodríguez, conocido como Charly, trabaja como vigilante de seguridad y también se dedica a la cría y selección del perro pastor alemán. Miguel Peral es ingeniero informático en una consultaría, con la ventaja de poder teletrabajar. Samuel Santás también mira más allá del fútbol y prepara las oposiciones a Policía Local, mientras que Iker Arango trabaja como asesor inmobiliario. Diferentes ocupaciones para una misma rutina que al final del día trata de encontrar un hueco para jugar al fútbol.

Los libros también forman parte de esa ecuación. Hugo Viso, extremo de 20 años que llegó a debutar con el primer equipo de la UD Ourense, estudia el Bachillerato nocturno, de 18.00 a 22.00 horas. Un horario exigente, como el de Xabi Fernández, estudiante de ADE y Derecho, con clases de mañana y tarde. A su lado, Marcos Díaz se encuentra en su primer año de Ingeniería Informática, mientras que Aimar Iglesias está matriculado en un ciclo superior de Deportes.

Pero si hay un hilo que conecta directamente a algunos de los miembros del Auriense con el Deportivo, es el de los canteranos. Marcos Díaz pasó cinco años en las categorías inferiores del Abegondo, desde benjamines a infantiles. Fer Méndez, delantero de 22 años, también sabe lo que es formar parte de la estructura de un club profesional, aunque en su caso fue la del Celta. Aunque todavía hay un vínculo mayor con el conjunto celeste.

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El abuelo de Xabi, Juan Fernández, ocupa un lugar destacado en la historia del equipo vigués, al ser el décimo segundo futbolista con más partidos disputados con dicha camiseta. Además, fue olímpico con España y llegó a entrenar, entre otros, a Iago Aspas. El joven central de 19 años lleva el fútbol en la sangre.

A ese grupo de historias relacionadas con el deporte gallego se suma Nicolás Rodríguez, central de 21 años que estudia el grado de Inteligencia Artificial en la Universidad de Vigo. Se describe como un ganador de duelos, pero lo más interesante es que coincidirá sobre el verde con David Mella y Noé Carrillo, dos jugadores del Dépor que, como él, son de Teo. Para Nicolás, el reencuentro tendrá un ingrediente especial. Es deportivista desde pequeño y tendrá que medirse al equipo del que es aficionado. Uno de esos sueños que la Copa del Rey transforma en realidad.

Las curiosidades no se detienen aquí. La plantilla también reúne trayectorias que llegan desde lejos. Kian Afroog, delantero de 19 años, nació en Inglaterra y tiene nacionalidad británica e iraní. Antes de recalar en el Auriense jugó dos campañas en el Juvenil A del Málaga, en División de Honor, donde fue el máximo goleador del equipo, por lo que la calidad en la definición es uno de sus principales fuertes.

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De Andalucía también proceden Massi, concretamente de Marbella, y Baldo, nacido en Jerez de la Frontera y con paso previo por el Cádiz. Breno Paz, extremo brasileño de 20 años, también se une a esa diversidad de procedencias aportando velocidad y regate. Desde fuera de España también llegó Yonier Calvo, colombiano de 21 años que trabaja como acompañante escolar y durante los fines de semana ejerce de lateral derecho. Una mezcla de orígenes y recorridos que reflejan la variedad de caminos que confluyen en el vestuario ourensano.

Cada uno aporta algo distinto. Sergio Cuña puede actuar de lateral derecho o central y se define por su intensidad y trabajo, Adrián Fernández ofrece compresión del juego; Aimar Iglesias comunicación bajo palos y Miguel Peral pone un punto de calidad desde la mediapunta. Marcos Díaz sobresale por su desplazamiento en largo y salida de balón, y en la parte de arriba, Marcos Díaz y Fer Méndez ponen la velocidad.

Para todos ellos, el partido ante el Deportivo será un recuerdo imborrable. Una noche que guardarán siempre en la memoria y que revivirán una y otra vez al contar cómo fue medirse a un Primera División. El Auriense tiene su cita con la historia y sus protagonistas, sus propias historias que contar.