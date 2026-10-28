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Dépor

Cómo y dónde ver el Auriense-Dépor: horario y TV de la Copa del Rey

El equipo blanquiazul se estrena en una nueva edición del torneo del KO visitando O Couto

Sergio Baltar
28/10/2026 16:30
Noé en el Deportivo-Atlético de Madrid de Copa del Rey
Noé en el Deportivo-Atlético de Madrid de Copa del Rey
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El Auriense-Dépor supone la primera parada en el camino de una nueva edición de la Copa del Rey para el equipo blanquiazul. Esta vez, desde la posición más alta del tablero en su regreso a Primera División, el grupo dirigido por Antonio Hidalgo tratará de avanzar en la competición ante equipos de menor categoría, empezando por un rival de Preferente Autonómica en O Couto. El duelo comenzará a las 21.00 horas y podrá seguirse en directo a través de Movistar LaLiga2 

Datos del partido 📝

  • Partido: Auriense -Deportivo
  • Competición: Copa del Rey
  • Fecha: Jueves, 29 de octubre
  • Hora: 21.00 h
  • Estadio: O Couto
  • TV: Movistar LaLiga 2

¿A qué hora es el Auriense-Deportivo? ⏰

El partido comenzará a las 21.00 horas (hora peninsular española).

¿Dónde ver el Auriense-Deportivo por TV? 📺

El encuentro podrá seguirse a través de Movistar LaLiga 2. Además, DXT Campeón ofrecerá un directo con previa, alineaciones y un minuto a minuto de todo lo que ocurra durante el partido.

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