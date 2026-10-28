Aquí yace el fundador del Deportivo de la Sala Calvet

Federico Fernández Amor-Calvet está enterrado en el nicho número 461 del primer departamento del cementerio de San Amaro Quintana

El fundador del Dépor, Federico Fernández Amor-Calvet, será homenajeado el 1 de noviembre, Día de Todos los Santos, en el cementerio municipal de San Amaro. Se trata de una iniciativa del Ayuntamiento coruñés, que también rendirá tributo en esa jornada a María Barbeito y Manuel Curros Enríquez, con motivo del 120 aniversario del nacimiento del club.

En el caso de Calvet, el homenaje es posible gracias a Rubén Ventureira, historiador y director editorial del Grupo Editorial El Ideal Gallego, que localizó el lugar donde fue enterrado el impulsor de la Sala Calvet, el gimnasio del que surgió el club blanquiazul. Lo publicó en el libro ‘De la Sala Calvet al título olvidado’, publicado en 2022 y del que están extraídos los datos biográficos que detallamos a continuación.

Federico Fernández Amor-Calvet nació en A Coruña hacia 1871 y murió en la ciudad el 5 de septiembre de 1933, a los 62 años. Está enterrado en el nicho número 461 del primer departamento del cementerio de San Amaro. La lápida no lleva su nombre, aunque en una placa se lee “Familias Fernández Sar y Barbeito Fernández”. Hay enterramientos posteriores y no consta ninguna exhumación, por lo que sus restos han de seguir allí.

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Calvet practicó esgrima, caza, gimnasia, tiro y remo, en una época en que las sociedades deportivas ganaban presencia. En 1900 fue socio de la delegación nacional de la Junta de Tiro Nacional. Al año siguiente impartía gimnasia en la sala de esgrima del octavo cuerpo del Ejército, en Rubine, participaba en asaltos de esgrima en el Sporting Club y formaba parte de la sociedad de caza La Venatoria.

Su relación con el Circo de Artesanos, la Reunión Recreativa e Instructiva de Artesanos, fue estrecha. En 1896 participó en la fundación de su sección taurómaca, llegó a torear y matar novillos y, al año siguiente, formó parte de la trainera que ganó una regata.

En octubre de 1901, con el apoyo de socios del Circo de Artesanos, abrió la Sala Calvet en los números 47 y 49 de la calle Galera. Abrió a principios de noviembre con instalaciones para gimnasia y esgrima. Calvet fue su “director-propietario”, como reflejan las crónicas de la época. Desde el comienzo ofreció gimnasia para mujeres y admitió tanto a socios del Circo como al público general.

La Sala Calvet pronto fue un foco de actividad y competición. En diciembre de 1903, durante una velada de gimnasia y esgrima del Circo de Artesanos, Calvet sorprendió al público al levantar a pulso una barra de hierro de 82 kilos y realizar flexiones con ella.

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El remo también ocupó un lugar central. Siempre según el libro antes citado, Calvet patroneó las embarcaciones de sus alumnos en las regatas de las fiestas de María Pita de 1904, 1905 y 1906. El 2 de mayo de ese último año fundó con 18 discípulos el Club Náutico, asociado a la Sala Calvet. Y en julio recibió en un torneo de esgrima en Santiago un diploma y un accésit por sus méritos como profesor y tirador.

La Sala Calvet se convirtió también en el vivero físico y humano del futuro Deportivo. En A Coruña ya se practicaba el fútbol (impulsado en un primer momento por el Sporting Club Casino y el Lawn Tennis Club y, posteriormente, por José María Ábalo en el Corunna), pero el gimnasio de la calle Galera reunió a una generación de jóvenes atletas que competían en distintas modalidades bajo la disciplina de Federico. A finales de 1906, el predominio del Corunna alimentó el desafío de un grupo de alumnos de la Sala, que decidió formar un once con sus deportistas más experimentados para medir sus fuerzas con el rival. Los días 8 y 9 de diciembre se enfrentaron en el Corralón de A Gaiteira y el conjunto de la Calvet se impuso por 2-1. Aquella victoria dio un impulso clave a la idea de organizar un club que canalizase la actividad de aquellos jóvenes.

El paso se formalizó el 9 de enero de 1907, en una reunión celebrada en el propio gimnasio. Los triunfos cosechados en gimnasia, esgrima, ciclismo y remo habían demostrado la capacidad de convocatoria de la Sala Calvet y animaron a Calvet y sus discípulos a ampliar el proyecto. El Club Náutico cedió sus embarcaciones y material a la nueva entidad, que tomó el nombre de Club Deportivo de la Sala Calvet y organizó sus distintas secciones. Y Federico quedó integrado en la sección náutica. El fútbol había encontrado así un espacio dentro de una iniciativa deportiva más amplia, nacida de la formación física y de la voluntad de competir de aquellos alumnos.

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Su vinculación con el desarrollo del deporte coruñés se extendió más allá del gimnasio. En 1909 se inauguró en sus terrenos el Parque de Riazor, un campo ligado a los primeros años del Deportivo y distinto al Riazor actual, abierto en 1944. Y la trayectoria de Calvet quedó asociada también al impulso de aquellas primeras instalaciones deportivas.

En su vida personal, Calvet se casó con Marcelina Sar Varela y tuvo tres hijos, Federico, Doroteo y Carolina, fallecida en 1905. Su hijo Federico Fernández Sar presidió durante casi dos décadas la Federación Gallega de Fútbol y aportó testimonios sobre los primeros tiempos del Dépor. La Real Academia Galega conserva y ha digitalizado el fondo familiar, con cerca de 700 documentos sobre su trayectoria y la historia deportiva coruñesa.

El Ayuntamiento incluirá a Calvet en el homenaje del 1 de noviembre en San Amaro, a las 12.00 horas, con la participación de la Coral Follas Novas. La alcaldesa, Inés Rey, señaló que recordarlo supone reconectar con las raíces: “Lembrar a Federico Calvet é volver ás orixes do Deportivo e recoñecer a quen abriu novos camiños para o deporte na Coruña”.