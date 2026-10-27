Trago en la Copa para el Dépor antes de volver a 'su' Liga en noviembre

Yeremay en el Atlético de Madrid-Deportivo Fernando Fernandez

El Deportivo dejará atrás en unos días un mes de octubre aciago en lo que a resultados se refiere. Entre lesiones y la mala racha que ya se extiende a seis jornadas sin ganar, el buen inicio de Liga queda ya lejano y la ilusión se ha diluido entre una buena cantidad de dudas y preocupación.

Pero toda realidad tiene una historia detrás y, sobre todo, unos condicionantes. Y en el caso del Dépor, el calendario presenta un factor importante a la hora de analizar el porqué de este bache. Al menos uno de ellos. En los últimos cuatro encuentros, el equipo que dirige Antonio Hidalgo se ha enfrentado a tres de los primeros cinco clasificados, visitando además a dos de ellos en sus propios feudos. Pocos pueden presumir de sacar puntos en Anoeta o el Metropolitano, por mucho que, como en el caso deportivista, se presente batalla. Junto al Betis, que pasó por Riazor hace ya más de un mes (1-1), el conjunto herculino se ha enfrentado recientemente a dos equipos que están jugando la Champions esta temporada y a otro, el txuri-urdin, que también participa en competición continental durante la semana, en su caso la Europa League.

Eso cambiará en noviembre, al menos en buena parte de él. Porque después del trago de la Copa del Rey, cuya primera eliminatoria lleva al Deportivo a O Couto para medirse al Auriense de Preferente este jueves (21.00 horas), el penúltimo mes del año presenta tres jornadas consecutivas ante rivales considerados de 'su' Liga. Es decir, la permanencia. Tres duelos directos que sin duda pondrán a prueba los cimientos del proyecto y también la paciencia de una parroquia blanquiazul que necesita celebrar volver a celebrar un triunfo en Primera División. Y, para cerrar el mes, el mayor desafío con la visita del Barcelona a Riazor.

Osasuna y la vuelta de Arrasate

El próximo encuentro de la competición doméstica será en Riazor el primer lunes de noviembre. Y será ante uno de esos rivales que ya ha gastado la primera bala en el banquillo. El exdeportivista Ramis comenzó con buen pie su aventura en el Sadar, pero después de sumar siete puntos en las tres primeras jornadas se quedó estancado para caer en cuatro de las cinco siguientes.

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Su sustituto es otro viejo conocido del Dépor, aunque nunca estableciera domicilio en A Coruña. Jagoba Arrasate regresa a Pamplona para enderezar la nave rojilla y no pudo tener un mejor estreno con un triunfo que da oxígeno ante el Racing de Santander. Ayer cayó en Sevilla (2-0) y navega con 11 puntos que dan cierta estabilidad a un equipo que el pasado curso se salvó del descenso sobre la bocina.

Espanyol, ¿con Manolo González?

La lista de técnicos caídos puede ampliarse pronto y tener influencia en la hoja de ruta del Dépor. Porque después de recibir a Osasuna, Antonio Hidalgo y los suyos viajan a Barcelona para enfrentarse a un Espanyol cuyo entrenador, el gallego Manolo González, está en la cuerda floja. Al igual que el Dépor, la gran puesta en escena perica fue solo un espejismo y el equipo regresó a la zozobra que durante la segunda vuelta de la última campaña puso en peligro la permanencia.

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Ahora mismo ocupa puestos de descenso con ocho puntos (tres menos que el Dépor), después de cinco jornadas sin ganar y viene de sufrir una remontada en El Sardinero. Monchi no ha querido tomar decisiones de momento, en parte porque el Espanyol abre hoy su participación en la Copa del Rey ante el Sestao, un duelo que puede suponer el golpe de gracia para Manolo.

Alavés, otra revelación venida a menos

Después del encuentro en Cornellá, Primera División volverá a tomarse un respiro por compromisos internacionales, en este caso con un parón tradicional de únicamente un fin de semana. Y el fútbol no regresará a Riazor la semana siguiente, ya que toca otra doble salida. A falta de ver cómo se desarrollan los acontecimientos en las próximas semanas, será un duelo de revelaciones venidas a menos. El Alavés tiene ahora mismo un punto más que el Dépor, pero todo gracias a un inicio espectacular que incluso le permitió terminar una de las primeras jornadas en segunda posición.

Pero su última victoria, como hasta el momento la del equipo herculino, fue a principios de septiembre y desde entonces ha enlazado seis partidos sin ganar, con un pobre balance de 2 puntos sobre 18 posibles.

Barça, el jefe final

El mes se cerrará con un encuentro que poco tiene que ver con ninguno de los tres anteriores. Porque si el calendario de octubre puso en el camino varios rivales de élite, el último partido antes de encarar diciembre traerá a Riazor al Barcelona, líder que hasta la derrota contra el Madrid en El Clásico marchaba invicto después de sumar nueve victorias en nueve partidos que le permiten seguir en lo más alto de la tabla pese al tropiezo con el eterno rival.

El conjunto culé viene de caer también en Champions League y por primera vez en la temporada da la sensación de ser un equipo terrenal. Pero tiene todavía por delante semanas para recuperarse antes de regresar a A Coruña ocho años después de su última visita, en la que celebró el título de Liga al tiempo que certificaba el descenso del Dépor a Segunda División.