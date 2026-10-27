Quién es quién en el fútbol en Ourense: UDO, Ourense CF y la aparición del Auriense

Jugadores de la UD Ourense guardan un minuto de silencio antes de un partido de la presente temporada UD Ourense

Este jueves, cuando el Auriense reciba al Deportivo en la Copa del Rey, Ourense tendrá una oportunidad para mostrar algo más que una eliminatoria entre un equipo de Preferente y uno de Primera. La ciudad mantiene un mapa futbolístico condicionado por la desaparición de su referente histórico en 2014. Desde entonces, el Ourense CF y la UD Ourense han construido sus propias trayectorias, mientras el Auriense busca hacerse sitio desde una filosofía centrada en la formación.

La pluralidad actual nació de una ruptura. La desaparición del CD Ourense dejó un vacío deportivo y simbólico que abrió dos caminos. Uno partió de la movilización de los aficionados del histórico. El otro se apoyó en un club que ya existía y decidió ampliar su identidad para tratar de representar a toda la ciudad.

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Antes del CD Ourense estuvo la Unión Deportiva Orensana, desaparecida en 1952 por problemas económicos cuando competía en Segunda División. Ese mismo año se constituyó el CD Ourense, que durante décadas fue la referencia futbolística de la ciudad. Pasó por Segunda y Segunda B, jugó en O Couto y alcanzó uno de sus grandes hitos en la temporada 1967-68, cuando ganó los treinta partidos de Liga en Tercera División, que en ese momento equivalía al tercer escalón.

En el siglo XXI, el club compitió durante años en Segunda B, descendió a Tercera en 2008 y regresó a la categoría de bronce en 2012. La temporada 2013-14 terminó con un octavo puesto y una deuda que impidió pagar a la plantilla. El 30 de junio de 2014 se confirmó el descenso administrativo y, en julio, se cerró el proceso judicial de liquidación. Tras 62 años de historia, el CD Ourense desaparecía. La crisis financiera había acabado con una institución que formaba parte de la memoria deportiva de varias generaciones.

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Los aficionados agrupados en SOS CD Ourense habían intentado salvar al club. Tras fracasar aquella iniciativa, parte de ellos siguió reuniéndose en O Couto y puso en marcha una alternativa. La UD Ourense firmó su acta fundacional en julio de 2014 y comenzó a competir en la categoría autonómica más baja. Su modelo se construyó sobre la propiedad de los socios y la participación democrática. La entidad nació como un club nuevo, con el propósito de mantener vivo el vínculo emocional con el desaparecido.

Otro camino

La segunda respuesta llegó desde el barrio de A Ponte. El actual Ourense CF fue fundado en 1977 como Puente Club de Fútbol por Plácido Díaz Fernández. Su origen estaba ligado a un barrio y a un proyecto que había crecido desde las categorías regionales. En la 1996-97 pasó a llamarse Ponte Ourense y en el transcurso de la 1997-98 se convirtió en sociedad anónima deportiva. El club había alcanzado la Tercera División y tenía su campo en Oira.

Jugadores del Ourense CF celebran un gol durante la presente temporada Ourense CF

La desaparición del CD Ourense cambió sus aspiraciones. En el verano de 2014, el Ponte Ourense adoptó la denominación de Ourense CF. El cambio trasladaba la identidad desde el barrio a toda la ciudad y le proporcionaba otra dimensión simbólica. El club aprovechó aquella coyuntura para crecer y convertirse en uno de los referentes del fútbol ourensano. La transformación no supuso una fundación nueva ni una sucesión jurídica del CD Ourense. Fue la evolución de una entidad nacida en 1977 que encontró una oportunidad para ampliar su horizonte.

El proyecto del Auriense CA tiene otro origen. El rival copero del Deportivo nació en 2020 a partir de una escuela de formación de entrenadores. Manuel López-Cerón había creado Cented en 2014 y, durante la pandemia, un grupo de técnicos decidió trasladar esa experiencia al terreno de juego. El club comenzó a competir en la categoría sénior más baja, adoptó la denominación Auriense CA y encadenó ascensos hasta Preferente. Su presencia en la Copa culmina un recorrido de doce partidos iniciado en agosto de 2025.

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Cerón explica el nacimiento del club, en una entrevista a este diario, desde una vocación formativa. “En la pandemia, un grupo de entrenadores… dijimos: ‘Oye, ¿por qué no hacemos un proyecto chulo de formación aquí en la ciudad?’”. El presidente resumió la identidad de la entidad con otra frase. “Somos principalmente un club de base”. El acuerdo con la Baskonia Alavés Fundazioa refuerza esa línea con apoyo metodológico y formación.

La conexión con el resto del fútbol ourensano también forma parte del proyecto. “La relación que tenemos es excelente con la UD Ourense, con el Ourense CF, con los equipos en Tercera RFEF y con los equipos de todas las categorías”, explicó Cerón.

Celebración de un gol por parte del Auriense durante el partido de la fase previa de la Copa del Rey ante el San José de Soria Alan Perez/La Región

El partido ante el Dépor puede dar al club un impulso económico y de visibilidad. Aunque Cerón prioriza destinar los ingresos a mejorar el trabajo diario y comprar material para jugadores y técnicos. “No nos vamos a volver locos”, aseguró. Y también reivindicó la filosofía con la que nació la entidad: “Venimos del fútbol popular”. La eliminatoria representa una recompensa para un proyecto joven que quiere seguir creciendo sin perder su orientación formativa.

El fútbol ourensano llega así a la cita copera con tres identidades diferenciadas, entre otras. La UD Ourense reivindica el legado sentimental del histórico CDO, el Ourense CF amplió la identidad de un club de barrio y el Auriense busca su lugar mediante la formación. La ciudad ha encontrado distintas maneras de mantener vivo el fútbol y de proyectarlo hacia el futuro.

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