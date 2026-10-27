Kevin Sánchez celebra su primer gol con el Dépor ante el Tenerife en la Copa EC

La Copa del Rey siempre es un refugio para la ilusión y la esperanza. De todos. De los clubs más modestos, que sueñan con tumbar a los gigantes, de aquellos equipos que ven en el torneo del KO la opción de aspirar al único título que el fútbol moderno pone a su alcance y, claro, de un buen puñado de jugadores que aspiran a tener su minuto de gloria o un escaparate que sirva de trampolín para su carrera. La visita del Dépor este jueves a O Couto para medirse al Auriense (21.00 horas) deja algunas de estas historias de superación individual, pero después de lo que sucedió el pasado sábado en el Metropolitano, ninguna con la carga narrativa como la de Kevin Sánchez.

El delantero burgalés apenas tiene 21 años, pero su llegada lleva anunciándose prácticamente un lustro desde que los campos de Abegondo lo veían marcar goles todavía en edad juvenil, cuando estaba también en el radar de la selección española. Y ante el Atlético tuvo la oportunidad con la que todo canterano sueña. Una de calibre mayor que las que se le han presentado a otros en los últimos años, que han tenido la fortuna de llegar al primer equipo, pero no siempre bajo los brillantes focos de la Primera División. Y falló. Es altamente probable que nadie se haya comido la cabeza más que el propio Kevin desde ese fatídico minuto 94 en el que dejó el pie demasiado blando para que el balón tomase dirección Oblak en lugar de irse al fondo de la red. Es probable, también, que nadie espere con más ganas el estreno copero del equipo blanquiazul en una nueva edición del torneo del KO.

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Porque es esta una competición que siempre será especial para el atacante. Con su participación frente al conjunto colchonero, Kevin Sánchez sumó su décimo partido con el primer equipo del Dépor. Lleva varias temporadas llamando a la puerta, pero le está costando asentarse. Prácticamente tres años ha tardado en alcanzar ese doble dígito después de que, precisamente también en la Copa del Rey, jugase por primera vez con la blanquiazul de los mayores. En diciembre de 2023, cuando Davo todavía no había asegurado el puesto de Idiakez en un mes mágico que convirtió al Dépor en una máquina imparable hacia el ascenso, el equipo coruñés recibía al Tenerife, entonces de superior categoría, con la intención de completar la gesta. Llevó al equipo canario al límite, adelantándose en el marcador e incluso forzando una prórroga que abrió el espacio para el momento imaginado por Kevin. El delantero entró al campo en los minutos finales y fue uno de los héroes del tiempo extra marcando su primer gol con el Deportivo para poner el empate momentáneo, antes de que el Tete se llevara la eliminatoria en el último suspiro (2-3). No importó demasiado. No era la guerra del equipo herculino, tampoco la de un Kevin que, con lágrimas en los ojos, celebró un tanto que siempre quedará en su memoria.

Paso adelante

Su situación es hoy diferente. Regresó en verano y fue uno más para Hidalgo durante la pretemporada, mientras Fernando Soriano trataba de completar el ataque y las lesiones mantenían apartadas a piezas importantes como Mella y Yeremay. La coyuntura convenció a todas las partes para que este fuera el año de apostar por la casa, quedándose para liderar el proyecto del Fabril en Primera RFEF, pero siempre mirando de reojo la posibilidad de que la puerta del piso superior quedara entreabierta para colarse y reclamar su sitio.

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Y ahora la Copa aparece de nuevo en su camino, esta vez como oportunidad de redención. Después de varios años en el filial e incluso una cesión en Cartagena, las lesiones de Aubameyang y Eddahchouri le han abierto la puerta a los planes de Hidalgo, que hasta ahora siempre ha mostrado en él una confianza que también verbalizó uno de los pesos pesados como Giménez nada más terminar el encuentro del pasado sábado. “Estamos todos con él, aquí ganamos y perdemos todos”.

Adama le sirvió la primera bala para devolverle la confianza al técnico en bandeja de plata y no acertó. El destino le pone delante una nueva oportunidad para, al menos, empezar a olvidar el borrón y levantarse para matar dos pájaros de un tiro: seguir convirtiendo la Copa en su competición fetiche y convencer, tanto al preparador blanquiazul como a sí mismo, de que la próxima vez que se vea ante una oportunidad como la del Metropolitano, no fallará.