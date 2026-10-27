Jagoba Arrasate es fiel a Riazor

Jagoba Arrasate da indicaciones en la banda de Riazor durante el Dépor-Mallorca del pasado mes de diciembre en Copa del Rey Quintana

La vida ha querido que Jagoba Arrasate regrese a Riazor por segunda temporada consecutiva. Curiosamente, sin esperarlo. Porque después de hacerlo en Copa del Rey la campaña pasada como técnico del Mallorca de Primera División, este curso volverá a Coruña el próximo lunes (21.00 horas). También de forma imprevista, pues el preparador vasco asumió el cargo del banquillo osasunista hace tan solo 15 días, después de que la dirección deportiva tomase la decisión de prescindir de los servicios de Luis Miguel Ramis y recurrir a la contratación del segundo entrenador con más partidos en la historia del club rojillo.

El técnico de Berriatua regresa al municipio coruñés para verse las caras con una afición entre la que retumbaron durante años unas declaraciones del 2018. Aquella temporada 2018-19, tras perder en Riazor con Osasuna, Arrasate se atrevió a predecir el ascenso blanquiazul, sin saber que su agüero terminaría convirtiéndose en un gafe difícil de digerir en A Coruña. “El Dépor es el equipo que más me gusta, maneja un montón de registros y tiene buen entrenador. Os preguntáis si va a ascender e igual la pregunta es cuándo va a ascender”, aseguró el entrenador rojillo en noviembre, después de caer en Riazor por 2-0 con goles de Carlos Fernández y Pablo Marí, en el encuentro correspondiente a la jornada 15 de Segunda.

Finalmente, resultó ser Osasuna el que ascendió de manera directa sin demasiadas complicaciones, mientras que el Dépor acabó sexto y jugó la final del playoff de promoción a Primera ante el Mallorca. Aquella fatídica noche de San Juan que acabó con un ascenso frustrado, a pesar de que Jagoba predijese lo contrario.

Ya el curso pasado, el sorteo de Copa del Rey quiso que Mallorca y Deportivo se encontrasen en dieciseisavos de final. El conjunto coruñés venció merced a un gol de su canterano Noé Carrillo y Arrasate tuvo que asumir la eliminación a manos de un equipo que por aquel entonces todavía era de Segunda División.

Arrasate regatea el gafe del ascenso del Dépor: “Ya sabéis lo que pasó la última vez, no quiero decir nada” Más información

Tras la derrota, el preparador vasco tuvo tiempo para recordar sus declaraciones de 2018. Aunque esta vez, con el Dépor buscando de nuevo el ascenso a la máxima categoría, prefirió evitar el gafe. Aunque a punto estuvo de colarse: “Con Braulio –entonces director deportivo–, con Cata –secretario técnico–, he hablado infinidad de veces del Dépor, de lo grande que es. Se ve lo que es en infraestructuras, estadio, afición, equipo, entrenador... Tiene toda la pinta... Bueno, no voy a decir nada porque ya sabéis lo que pasó la última vez, no quiero decir nada y no voy a hacer vaticinios, pero es una gozada volver aquí, aunque ahora estoy muy disgustado”.

Por suerte para todo el deportivismo, las palabras de Jagoba no surtieron el mismo efecto que la anterior vez. Puede que porque el técnico vasco no llegó a pronunciar la palabra ‘ascenso’. O puede que porque el propio Deportivo se merecía volver al lugar del que nunca debió irse.

Una de cal, una de arena

Ahora Jagoba vuelve a Riazor para dirigir su tercer partido en este curso al frente del Osasuna. Por lo pronto, su bagaje en la presente temporada con el equipo pamplonica es de una victoria ante el Racing de Santander (2-0) y una derrota contra el Sevilla (2-0). Una de cal y otra de arena. Aunque el debe todavía está en los encuentros lejos de El Sadar, donde el conjunto rojillo solo ha logrado un triunfo en cinco partidos. Los demás los ha contado todos por derrotas. El último, ya con Jaboba en el banco el pasado lunes en el Pizjuán.

Por todo ello, Osasuna llegará a Riazor el próximo lunes con cierta presión por sumar. Del mismo modo lo hará el Deportivo, que tratará de darle la vuelta a la mala dinámica que atraviesa a nivel de resultados, a pesar de las buenas sensaciones en el Metropolitano.

Arrasate cogió al Osasuna en una situación delicada. A pesar del buen arranque de Ramis, con un empate y dos victorias, las cosas se torcieron a partir de la jornada cuatro y el equipo encadenó cinco partidos sin ganar que acabaron con el crédito de Ramis y el regreso de Arrasate.