En vídeo | Las claves de la gran actuación colectiva del Deportivo en el Metropolitano

Fue una actuación colectiva difícil de mejorar. Por supuesto, lejos de ser perfecta. Pero sin duda alguna muy competente teniendo en cuenta el rival, el momento y el escenario. El Deportivo salió al Metropolitano desacomplejado, con personalidad para arrebatar por muchos momentos el balón a un rival que ahora más que nunca en la ‘era cholista’ disfruta teniéndolo y el plan muy claro para frenar las ofensivas del Atlétco de Madrid.

Generó muy poco el equipo colchonero en la primera parte y solo el doble cambio al descanso y el acierto en la primera aproximación del segundo tiempo cambió la dinámica del choque. Una acción de tiralíneas desequilibró el partido y llegó entonces el peor momento del equipo blanquiazul, que estuvo sobre el alambre pero logró sostenerse en el partido, apoyado por unos cambios que resultaron revulsivos y volvieron a ponerle en disposición de sacar botín de Madrid.

Ajustados

Antonio Hidalgo planteó una alineación con la novedad de Mella como carrilero derecho, lo que le permitió ir mutando de estructura defensiva a partir de un 5-3-2 en el que los carrileros cogían altura para ser los encargados de presionar a los laterales del Atlético de Madrid, generadores de juego desde el pase (Grimaldo) y la actividad (Llorente).

El Dépor fue muy agresivo en los reinicios —inicios de juego ofensivo desde el fondo— del conjunto colchonero, al que no le permitió progresar con comodidad. Emparejó hombre a hombre a riesgo de ir muy arriba y quedarse prácticamente mano a mano en la última línea. Eso dificultó el juego al Atleti, que cuando logró progresar tampoco encontró la forma de dañar al equipo blanquiazul, sólido en el carril central a través de sus buenas distancias y los saltos de Loureiro y brillante defendiendo los balones que el rival mandaba fuera para buscar la profundidad con movimientos complementarios. Siempre había superioridad del Deportivo o ajustes para evitar que el equipo madrileño le girase.

Mover hasta desesperar

Si el trabajo defensivo fue fabuloso, cerca de ese nivel estuvo el trabajo a la hora de manejar la pelota —que no de amenazar—. El equipo herculino sufrió para superar al Atleti cuando era él quien iniciaba jugando desde abajo, pero una vez lograba situarse más arriba y acumular pases, tuvo la paciencia suficiente como para disponer de largas posesiones que acabaron desesperando al equipo colchonero y al Metropolitano.

El Deportivo convirtió por momentos la primera mitad en un rondo a todo el campo, un ejercicio que desestructuró al equipo del Cholo, incapaz de robar la pelota como el propio técnico y los jugadores reconocieron tras el choque. Sin embargo, al conjunto coruñés le faltó algo más que buenas circulaciones. No tuvo demasiado veneno, aunque generó una de las grandes ocasiones del partido a balón parado, tras una buena presión que acabó en falta y remate a bocajarro de Amatucci.

Caer y levantarse

Al descanso, el doble cambio de Simeone resultó. Con tres centrales para iniciar, el Atlético de Madrid logró sortear mejor al Deportivo, abriéndole primero hacia fuera para encontrar luego el pase dentro, como sucedió en el 1-0.

Sin embargo, la escuadra deportivista acabó reaccionando. Con Luismi Cruz de lateral y Yeremay de extremo por un lado, con Adama en el otro, el equipo logró disponer del juego interior suficiente para encontrar fuera los uno para uno. Hubo acierto colectivo, faltó el individual.