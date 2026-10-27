El tercer tren para Rubén López hace parada en Ourense

Rubén López, en el Metropolitano RCD

Antonio Hidalgo vuelve a mirar hacia Abegondo en busca de soluciones. Las lesiones en el primer equipo blanquiazul han devuelto protagonismo a una generación de canteranos que, tras tener su momento mientras el Deportivo se encontraba lejos del fútbol profesional, las dos últimas temporadas se vio obligada a salir en busca de minutos y ahora trata de abrirse camino de nuevo. Entre ellos está Rubén López, quien, mientras lidera al Fabril en Primera RFEF, ha vuelto a trabajar a las órdenes del técnico catalán y entró en la convocatoria para la visita al Metropolitano, aunque no llegó a saltar al césped. La primera oportunidad para dar ese paso sobre el terreno de juego puede llegar este jueves, con el estreno del conjunto coruñés en Copa del Rey en O Couto ante el Auriense.

Ante las bajas de Marc Casadó y Noé Carrillo, en la previa del duelo ante el Atlético el mediocentro de Silleda completó su primera semana de entrenamientos con los mayores. “Es muy sencillo trabajar con él porque nos conoce muchísimo. Como todos los jóvenes, tiene que entender cómo funciona el mundo profesional a primer nivel. Lo está haciendo y está dando un paso hacia adelante. Estaba haciendo buenos partidos en el Fabril y, ante la posible baja de Noé, hemos decidido llamarlo", explicó el entrenador deportivista antes del choque ante el cuadro colchonero, confirmando que mantiene al fabrilista en su radar. Tras la derrota en Madrid, la expedición blanquiazul regresó a Abegondo este lunes para comenzar a preparar el duelo ante Osasuna y, con Noé reincorporado al grupo, Rubén continúa bajo el mando de Hidalgo una semana más y espera el momento para poder convencerle sobre el verde.

Los secundarios del Dépor levantan la mano de cara a la Copa Más información

Y es que la trayectoria reciente del mediocentro en el Deportivo ha estado marcada por la búsqueda de continuidad. Después de firmar un gran curso durante su cesión en el Barça Atlètic, en el verano de 2025 regresó a A Coruña con la intención de ganarse un sitio en el cuadro herculino en Segunda División. Sin embargo, su participación fue limitada. Durante la primera vuelta solamente disputó 74 minutos repartidos en cinco encuentros y en el mercado invernal salió cedido al Pontevedra, donde recuperó sensaciones y volvió a competir con regularidad en la categoría de bronce. Este verano, con el ascenso del Fabril, Rubén apostó por continuar su formación en casa, con la mirada puesta en esperar su oportunidad para dar el salto definitivo, y su presencia en el Metropolitano supone un nuevo paso en ese camino.