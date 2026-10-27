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Dépor

El Dépor presenta 'Falas Dépor': un foro de divulgación con motivo del 120 aniversario del club

José Manuel García, director de Medios, y Rubén Ventureira, director editorial de El Ideal Gallego, presentaron la iniciativa que se celebrará en noviembre

Sergio Baltar
27/10/2026 14:22
Rubén Ventureira y José Manuel García en la presentación de Falas Dépor
Rubén Ventureira y José Manuel García en la presentación de Falas Dépor
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El Deportivo presentó este martes Falas Dépor, un foro que invita a descubrir el club y a explorar los vínculos entre fútbol, identidad, cultura y sociedad. La cita, que tendrá lugar los días 13, 14 y 15 de noviembre aprovechando el parón liguero, será un encuentro que reunirá a referentes del deportivismo y a voces del deporte, la comunicación y las artes para compartir historias, experiencias y reflexiones alrededor de una pasión compartida por el Dépor con motivo del 120 aniversario del club.

Bajo el lema 'Mucho Dépor por contar', José Manuel García, director de Medios del club, y Rubén Ventureira, director editorial de El Ideal Gallego, presentaron una iniciativa que reivindica que el Deportivo es mucho más que fútbol: es también historia, música, literatura, cine y una manera de sentir y compartir que une a generaciones desde hace 120 años. Falas Dépor nace así como un espacio de conversación para recorrer las raíces del club, poner en valor aquello que conecta a su afición e imaginar los próximos capítulos de su trayectoria.

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El programa incluirá encuentros y charlas en dos espacios: el Museo del RC Deportivo y ABANCA Espacio Avenida. Entre los participantes anunciados figuran Xesús Fraga, Susana Seivane, Tamar Novas, Nando, Manjarín y Manuel Pablo, junto a otras personalidades que contribuirán a ofrecer perspectivas diversas sobre la dimensión cultural y social del deportivismo.

La propuesta está dirigida a quienes sienten el Dépor como parte de su identidad, pero también a las personas interesadas en conocer las historias y expresiones culturales que nacen alrededor del fútbol. El club avanzará próximamente el programa y los detalles para reservar plaza.

La asistencia será gratuita, aunque será necesario disponer de una invitación para cada encuentro. Las personas interesadas pueden registrarse a través de la página oficial de Falas Dépor para recibir información sobre el calendario y el procedimiento de reserva.

Con esta iniciativa, el Deportivo abre un espacio para escuchar, compartir y celebrar una historia colectiva que sigue creciendo dentro y fuera del estadio.

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