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Dépor

El Auriense llega al duelo copero ante el Dépor al borde de la zona de descenso en Preferente

El equipo ourensano marca la permanencia con siete puntos en ocho partidos y acumula seis jornadas sin ganar

Eder Pereira
Eder Pereira
27/10/2026 04:10
Lance del partido de la fase previa de la Copa del Rey entre el Auriense y el San José de Soria
Lance del partido de la fase previa de la Copa del Rey entre el Auriense y el San José de Soria
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El Auriense afronta la visita del Dépor en un momento delicado en la Liga. El conjunto ourensano, que este jueves (21.00 horas) recibirá al equipo de Antonio Hidalgo en O Couto en la primera ronda de la Copa del Rey, ocupa la decimocuarta posición del grupo sur de Preferente Galicia, con siete puntos en ocho jornadas. Está al borde de la zona de descenso, aunque todavía marca la permanencia, gracias a su mejor diferencia de goles respecto al Beluso, que es decimoquinto. El equipo dirigido por Dani Prado acumula seis jornadas sin ganar y solo ha sumado tres puntos de los últimos 18.

 La mala racha tiene además una curiosa coincidencia. El Auriense no gana en Liga desde antes del 5 de octubre, cuando se conoció que el Dépor sería su rival en la Copa. Desde entonces, ha empatado con el Atlético Arnoia (2-2), el Ribadumia (3-3) y el Porriño Industrial (1-1), mientras que perdió en casa ante el Moaña (1-2). Su último triunfo liguero llegó en la segunda jornada, cuando venció al Marín (1-2), que paradójicamente es el actual líder del grupo con esa única derrota. En su recorrido también figuran tropiezos ante el Verín, séptimo, y el Valladares, undécimo, además de un empate frente al Cultural Areas, noveno. 

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El contexto, en cualquier caso, exige perspectiva. El Auriense afronta su primera temporada en Preferente, un paso más en el crecimiento de un club de reciente creación que ha ido escalando categorías. Su presidente, Manu Cerón, señaló como meta consolidarse en la competición. “Ahora en Preferente el objetivo es estabilizar el club en la categoría y que sigan creciendo las categorías de base”, comentó en una entrevista a este diario. La Copa supone una recompensa a ese recorrido, después de conquistar la Copa Diputación de Ourense, la Supercopa Galicia y eliminar al San José de Soria en la fase previa. En el apartado individual, Fer Méndez es su máximo goleador, con cuatro tantos en ocho partidos.

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