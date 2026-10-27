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Dépor

Aubameyang acelera para probarse antes del parón de selecciones

El delantero gabonés ha trabajado con el grupo este martes por primera vez desde su operación de rodilla

Xurxo Gómez
Xurxo Gómez
27/10/2026 14:13
Aubameyang vuelve a trabajar con el grupo para reaparecer con el Deportivo
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Pierre-Emerick Aubameyang fue la gran noticia en el entrenamiento del Deportivo de este martes. El delantero gabonés entrenó por primera vez con el grupo desde su operación de rodilla y acelera de cara a poder probarse antes del parón de selecciones, previsto entre el 9 y el 18 de octubre.

"El delantero deportivista completó la primera parte del entrenamiento con sus compañeros y a continuación siguió su plan específico con el readaptador, Nando Rodríguez", informó el Dépor, que prevé contar con el exfutbolista del Olympique de Marsella durante el mes de noviembre.

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Podría ser antes de la citada fecha FIFA, pero todo dependerá de cómo tolere la carga su rodilla derecha, intervenida para extirpar parte del menisco externo.

Este martes se cumplen 34 días de la intervención. Es decir, casi cinco semanas, por lo que, de estar disponible para jugar unos minutos en el encuentro ante el Espanyol (sábado 7, 16.15 horas), la baja acabaría siendo de unas seis semanas, el plazo mínimo previsto para este tipo de dolencias.

De todos modos, será la evolución de la articulación y las sensaciones del jugador las que marquen los plazos de un regreso que apunta, como fecha menos precipitada, al duelo frente al Alavés tras la segunda ventana de selecciones (sábado 21, 14.00 horas).

Muchos canteranos

Al margen de la novedad de Aubameyang, la de este martes fue una sesión marcada por la presencia de varios jugadores del Fabril, que cuentan con opciones de formar parte de la lista de convocados de Antonio Hidalgo. Se tratan de Kevin Sánchez, Noé Carrillo, Yayo González, Rubén López y Martín Ochoa.

El entrenamiento, penúltimo antes de medirse al Auriense, estuvo compuesto por una tarea táctica, además de un juego de posición y de un trabajo de finalizaciones.

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