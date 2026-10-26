Lucas Noubi, en la zona roja

Lucas Noubi, central del Deportivo, antes de un partido de pretemporada en Vilalba ante el Lugo Javier Alborés

Lucas Noubi atraviesa su tramo más complicado desde que llegó al Deportivo. El central belga encadenó en el Metropolitano su quinto partido consecutivo de Liga sin participar, una secuencia inédita desde su llegada a A Coruña en el verano de 2025. Ante el Atlético de Madrid (1-0) volvió a quedarse en el banquillo, con Miguel Loureiro ocupando el puesto en el eje de la zaga junto a José María Giménez. La falta de minutos dibuja una realidad nueva para quien terminó la pasada temporada como uno de los activos más prometedores del equipo.

Ahora mismo, Noubi es el cuarto central en la rotación, solo por delante de Arnau Comas y Dani Barcia, a los que el club invitó a salir en verano. Giménez se ha convertido en una pieza imprescindible, titular en todos los partidos y referencia del eje de la zaga. Bright Ede se estaba asentando como su acompañante hasta que una lesión lo apartó del encuentro ante el Levante en Riazor. Y Loureiro ha aprovechado su oportunidad y firmó en el Metropolitano una actuación sobresaliente. En ese escenario, Noubi ha quedado relegado a un segundo plano.

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Antonio Hidalgo explicó después de la derrota ante el Atlético que la elección de Loureiro respondía a una cuestión táctica. “El plan de partido era, sobre todo, poder intentar saltar con Giacomo fuera y necesitábamos un jugador que pudiese saltar fuera. Y, en este caso, cuando jugaba en la pareja Lucas con Pela (Giménez), Pela jugaba un poco más en la izquierda y debería salir él, entonces creía que no era lo oportuno. A partir de ahí, también sigo trabajando mucho con los jóvenes para saber exactamente cómo funciona esto, de qué va esto, de competir siempre, de estar preparado siempre. Todos tienen que dar un paso, Lucas también, y estoy seguro de que lo va a hacer”, señaló el entrenador. El mensaje abre la puerta a una reacción del belga y refleja que debe convencer de nuevo al técnico de que puede ofrecerle más alternativas.

Una de las circunstancias que también penalizan a Noubi está en el perfil. Hidalgo no parece contemplarlo como una opción para el costado izquierdo de la pareja de centrales. Giménez solo ha actuado en esa zona cuando ha compartido el eje con Noubi. En las combinaciones con Ede y Loureiro, el uruguayo ha ocupado el perfil derecho. Ede, zurdo, encaja de forma natural en el izquierdo, mientras que Loureiro se ha adaptado a esa demarcación, aunque encuentra más dificultades en la salida de balón por ese lado por su condición de diestro. Esa versatilidad favorece al gallego en la disputa por el puesto.

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La secuencia de las últimas cinco jornadas refleja el reparto de minutos en el centro de la defensa, con presencia de Giménez, Ede y Loureiro. Ante el Sevilla, en la derrota por 0-1 en Riazor, jugaron Giménez y Loureiro. Frente al Betis, en el empate 1-1, la pareja fue Giménez-Ede. La misma combinación se repitió en la visita a la Real Sociedad, que acabó con un 3-2, y contra el Levante, en otro 1-1. En el Metropolitano, con el polaco lesionado, Hidalgo volvió a elegir al uruguayo y Loureiro para un encuentro que terminó 1-0. Noubi no tuvo minutos en ninguno de esos partidos.

Entre el duelo ante el Betis y la visita a la Real Sociedad se produjo el parón por los compromisos de las selecciones nacionales. Noubi acudió con Bélgica sub-21 y completó los tres encuentros de la ventana, con 270 minutos sobre el césped. Su selección logró la clasificación directa para el próximo Europeo de la categoría y el central mantuvo la confianza del seleccionador durante toda la concentración. Ede también fue convocado por Polonia sub-21, que también obtuvo el billete para el torneo, y disputó sus dos partidos completos. Ede regresó con menos carga de minutos, un factor que pudo facilitar su disponibilidad.

Situación inédita

La situación actual supone un cambio respecto al camino que Noubi recorrió en su primera campaña. Desde que llegó a A Coruña no había enlazado cinco jornadas ligueras sin jugar, ni siquiera en el inicio de la temporada 2025-26. Entonces venía de un año casi en blanco en el Standard de Lieja, por su situación contractual y la falta de renovación. Hidalgo lo fue incorporando de manera progresiva. No participó en las cuatro primeras jornadas y debutó en la quinta, en el campo del Mirandés. A partir de ahí fue ganando espacio hasta convertirse durante la segunda vuelta en uno de los nombres destacados del equipo y en una pieza importante del rendimiento colectivo que condujo al ascenso.

El escenario vuelve a exigirle paciencia y trabajo. Noubi tiene 21 años, margen de crecimiento y condiciones para recuperar terreno en la defensa blanquiazul. La continuidad de Giménez, el rendimiento de Loureiro y la competencia de Ede complican su camino. Hidalgo ya le ha señalado la tarea pendiente. El siguiente paso depende de que Noubi transforme el trabajo diario en argumentos para volver a entrar en los planes del entrenador.