Los secundarios del Dépor levantan la mano de cara a la Copa

Angeliño abre los brazos durante el Dépor-Sevilla, su debut oficial con el equipo blanquiazul Javier Alborés

El Deportivo afronta este jueves (21.00 horas) en O Couto, ante el Auriense CA, la primera ronda de la Copa del Rey con la posibilidad de dar descanso a varios titulares y abrir la puerta a los menos habituales. La cita ofrece un escenario propicio para reivindicarse, aunque la acumulación de lesiones y el reparto de minutos de las últimas semanas han reducido el grupo de futbolistas que necesitan una oportunidad para ganar protagonismo. Antonio Hidalgo tendrá margen para introducir cambios, con varios nombres señalados en una convocatoria que también puede dar cabida a jugadores del Fabril.

El Dépor cuenta con cuatro lesionados: Bright Ede, Marc Casadó, Aubameyang y Zakaria Eddahchouri. A estas bajas se han sumado en las últimas semanas ausencias puntuales como la de Amatucci por sanción y los problemas físicos de Noé Carrillo. La falta de efectivos ha obligado al técnico a distribuir más los minutos entre los disponibles, de modo que son menos los jugadores que llegarán a Ourense sin apenas ritmo competitivo.

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El caso más evidente es el de Angeliño. El lateral izquierdo apenas ha tenido protagonismo desde su llegada, cedido por la Roma. El propio futbolista explicó durante la pretemporada que necesitaba tiempo para coger ritmo, una puesta a punto que se vio interrumpida por la expulsión ante el Sevilla en su debut oficial. Además, Quagliata se ha asentado en el puesto con un rendimiento notable, sin apenas dar opción a la rotación. La Copa aparece como una oportunidad para que el de Coristanco recupere terreno y empiece a discutir una posición en la que hasta ahora ha tenido poco margen.

En la portería se espera la presencia de Álvaro Ferllo. El riojano disputaría su primer encuentro oficial de la temporada después de ser una pieza clave en el ascenso del pasado curso. Llegó en el mercado de invierno procedente de Sevilla y se hizo con la titularidad de inmediato. Sin embargo, la llegada en verano de Leo Román ha cambiado las reglas. A pesar de las dudas que ha dejado el ibicenco en el arranque de curso, Hidalgo ha mantenido en el puesto a Leo Román, por lo que Ferllo buscará en O Couto argumentos para volver a entrar en los planes del técnico.

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La defensa, además de la presencia de Angeliño, apunta a otras novedades. Lucas Noubi tiene muchas opciones de regresar al once después de pasar de jugar los cinco primeros partidos de Liga a encadenar otras tantas jornadas sin participar. El belga ha perdido peso en la rotación y ahora ocupa el cuarto escalón entre los centrales. La Copa le ofrece una oportunidad para reivindicarse y recuperar la confianza del entrenador.

A su lado podrían aparecer Arnau Comas o Dani Barcia, dos futbolistas a los que el club invitó a buscar una salida durante el verano y que finalmente permanecieron en la plantilla. Ambos necesitan minutos para volver a sentirse futbolistas. Ximo Navarro, que descansó en el Metropolitano, también tiene opciones de entrar en una defensa en la que Giménez se ha convertido en un fijo y Miguel Loureiro viene de firmar una actuación destacada ante el Atlético.

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El centro del campo ofrece más combinaciones posibles. Riki Rodríguez es uno de los candidatos más claros después de contar con poca participación en el último encuentro. La lesión de Casadó, la salida de Teun Gijselhart y los problemas físicos de Noé Carrillo han reducido las alternativas durante el último mes. Mario Soriano y Diego Villares acumulan muchos minutos desde el último parón internacional, mientras Amatucci todavía busca continuidad tras su lesión y la expulsión ante la Real Sociedad. Luismi Cruz, suplente en el Metropolitano, también podría recuperar un lugar en el once.

En ataque, la falta de delanteros disponibles convierte a Kevin Sánchez en el principal candidato para dar descanso a Bil Nsongo. El canterano quiere pasar página después de la ocasión que desperdició en el minuto 95 ante el Atlético. Su objetivo será volver a marcar con el primer equipo, algo que solo ha conseguido una vez y que hizo precisamente en su debut, en un partido de Copa del Rey ante el Tenerife durante la temporada 2023-24.

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Jonathan Asp Jensen también tiene opciones de entrar en el once. El danés solo ha sido titular en tres ocasiones durante el campeonato, en las dos primeras jornadas y en el encuentro ante el Betis previo al parón. Además, arrastra la espina del remate que falló ante el Levante en Riazor y que pudo dar la victoria al Dépor en los minutos finales. Por su parte, Adama Traoré, que todavía no ha sido titular esta temporada, se ha convertido en una de las primeras alternativas desde el banquillo y podría disponer de una oportunidad desde el inicio.

Los fabrilistas y el cambio de normativa

Entre los candidatos a reivindicarse figuran varios representantes del filial. Kevin Sánchez parte con ventaja para tener minutos, mientras Noé Carrillo busca continuidad después de la lesión de tobillo sufrida en el Teresa Herrera y de los problemas recientes que le dejaron fuera de las convocatorias del primer equipo y filial durante el pasado fin de semana. El centrocampista es un jugador del gusto de Hidalgo y ya sabe lo que es decidir una eliminatoria copera, ya que el pasado curso marcó ante el Mallorca el gol que dio el triunfo al Dépor en Riazor. Rubén López y Martín Ochoa también aparecen entre las opciones para completar la convocatoria y tener protagonismo en O Couto.

Además, la presencia de futbolistas del Fabril exige tener en cuenta la normativa de la competición. Desde 2025, el reglamento de la RFEF limita a cuatro el número de jugadores de equipos dependientes que pueden coincidir sobre el terreno de juego, en lugar de obligar a mantener siempre un mínimo de siete futbolistas del primer equipo. El cambio eliminó el riesgo de incurrir en alineación indebida por una expulsión cuando se partía con siete profesionales y cuatro canteranos. Ahora, ese límite de cuatro jugadores del filial se mantiene como referencia durante el encuentro.

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Hidalgo ya explicó la pasada temporada que la modificación reduce el riesgo disciplinario, aunque no elimina las dificultades para gestionar los cambios. "Al final, si pones cuatro de inicio, te puede condicionar luego a la hora de cambiar, que tengas que hacer un doble cambio. Veremos lo que nos interesa más y las posiciones de campo que podamos necesitar", señaló entonces. El técnico añadió que tener cuatro canteranos sobre el césped puede obligarle a modificar dos posiciones en función del futbolista al que quiera dar entrada. "Pero al menos la norma está mucho mejor ahora, que no estás en constante riesgo", resumió.

Hidalgo quiere aprovechar la Copa para repartir esfuerzos y dar oportunidades, con la posibilidad de recurrir a los jóvenes sin perder de vista las necesidades del partido. En O Couto habrá rotaciones y opciones para reivindicarse, aunque las lesiones y los minutos repartidos en las últimas jornadas han estrechado el grupo de aspirantes claros. El margen para sorprender será menor, pero cada oportunidad puede servir para cambiar, en mayor o menor medida, el lugar de un futbolista en la jerarquía del Dépor.