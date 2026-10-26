Los goles perdidos del Deportivo valían tres más

Yeremay, Riki y Kevin Sánchez (de izquierda a derecha) se lamentan de la ocasión fallada por este último en el Atlético-Deportivo Fernando Fernández

No es que el error esté permitido, sino que es parte inherente del juego. No hay forma de evitarlo en una disciplina como el fútbol, en la que las imprecisiones son lógicas teniendo en cuenta la incertidumbre que generan cuestiones como jugar con el pie o compartir espacio de cooperación-oposición con otros 23 deportistas.

Sin embargo, hay errores y errores. Unos que pasan rápidamente al olvido por su menor trascendencia y otros que marcan puntos de inflexión. De los últimos, grotescos e imposibles de borrar durante mucho tiempo —si es que alguna vez desaparecen—, acumula dos el Deportivo en su último par de encuentros. Porque el conjunto blanquiazul dispuso ante el Levante y el Atlético de Madrid de dos oportunidades pintiparadas para sumar resultados mucho más positivos de los que a la postre terminó consiguiendo. Dos marcadores que hubiesen modificado de manera notoria la realidad que le toca vivir hoy, con seis jornadas sin ganar.

Y es que los dos goles perdidos por el Dépor en este camino hubiesen supuesto tres puntos más para el equipo blanquiazul, que vio cómo los jóvenes Jonathan Asp y Kevin Sánchez pagaron la novatada. Se vieron ante la gloria de convertirse en santo y seña de momentos importantes y se les bajó la persiana ante el arco rival.

Denominadores comunes

Porque las ocasiones del danés y del burgalés comparten varios denominadores comunes. Más allá de llegar en dos tramos finales de partidos consecutivos —y por lo tanto resultar definitivas en el marcador final—, está el hecho de que los dos delanteros se encontraron el balón en boca de gol, con la portería abierta de par en par para materializar sus respectivos remates. Por desgracia para ellos y para el Dépor, ni uno ni otro cogió la dirección deseada.

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Es evidente que ninguno de los pases recibidos fue perfecto. Pero no lo es menos que ni Jensen ni Sánchez llegaron de la mejor manera a la situación de disparo. El exfutbolista del Bayern no terminó de reconocerse como posible receptor ante el mano a mano de Villares, llegó algo forzado y no ajustó el disparo ante el gran achique de Ryan, que ayudó a provocar que la pelota se fuese al larguero sin solución de continuidad para encontrar una segunda opción.

Precisamente el movimiento del portero minimizó la probabilidad de gol de la jugada, de ‘solo’ 0,21, siempre según el modelo de Driblab. Mucho más clara fue para la estadística avanzada la ocasión de Kevin, cifrada en 0,52. El futbolista del Fabril apareció al segundo palo para cazar el envío potente de Adama, que tuvo que atacar tras un bote. Sin oposición defensiva y con el portero en el suelo, sí. Pero en una posición menos centrada que la de Jensen una semana antes o la de Amatucci en la primera mitad (de 0,62 xG). Y, sobre todo, arrastrando las dudas generadas tras su primera ocasión, unos minutos antes, en otro gran envío de Adama que el joven de 21 años no conectó bien.

No transformó Kevin, como ocho días antes tampoco lo logró hacer Jensen. Peajes inevitables de invertir en juventud.