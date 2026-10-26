Los atacantes disponibles del Dépor marcan por debajo de lo esperado

Bil Nsongo, delantero del Dépor, se lamenta tras un disparo detenido por Jan Oblak durante el partido en el Metropolitano ante el Atlético Fernando Fernández

El Dépor tiene un problema de puntería en ataque. Los goles esperados (xG), una estadística que mide la probabilidad de que una ocasión termine en gol en función de sus características, reflejan que los principales atacantes disponibles están marcando por debajo de lo previsto, según los datos de SofaScore.

Bil Nsongo, único delantero sano del primer equipo, acumula 1,96 goles esperados, pero solo ha anotado uno. Titular y capital en el trabajo sin balón, es uno de los jugadores de la Liga que más remata. Su primer tanto en Primera llegó ante el Levante, en una acción forzada y de dudosa ejecución. Por su parte, Yeremay presenta un balance de 1,16 xG y un gol, el que marcó de penalti ante la Real Sociedad. Con Hidalgo está actuando principalmente como segundo delantero, aunque todavía no ha podido estrenarse en Primera en juego corrido.

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También aparecen en esta estadística dos protagonistas de las últimas jornadas por sus ocasiones desperdiciadas. Jonathan Asp Jensen suma 0,58 goles esperados y ninguno anotado. Ante el Levante dispuso de una oportunidad clara que pudo darle la victoria al Dépor. Y Kevin Sánchez, jugador del Fabril, acumula 0,62 xG sin marcar. En el Metropolitano tuvo en sus botas el empate ante el Atlético, pero no acertó a marcar a portería vacía.

Adama Traoré, con 0,08 goles esperados y ninguno anotado, completa el grupo de atacantes disponibles. El extremo se centra más en las acciones por banda y apenas ha disfrutado de oportunidades para marcar.

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Luismi Cruz, con 0,76 xG y un gol, y David Mella, con 0,36 y ninguno, podrían entrar en el análisis por sus características ofensivas, pero Hidalgo los utiliza principalmente como centrocampistas y carrileros.

La situación contrasta con la de los dos delanteros lesionados. Aubameyang suma cinco goles con 3,16 xG, mientras que Eddahchouri lleva uno con apenas 0,12. Ambos han demostrado una eficacia superior a la esperada y todavía deberán esperar varias semanas para regresar. Mientras tanto, los atacantes sanos del Dépor siguen con balance negativo en el equilibrio entre goles esperados y tantos anotados.