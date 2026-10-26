Adama Traoré centra al área en el Villarreal-Deportivo Fernando Fernández

Es el futbolista idóneo para agitar el partido. Pero, por el momento, su efervescencia no se ha visto traducida en números. Aunque este debe no se puede atribuir de manera exclusiva a Adama Traoré.

El extremo catalán ha participado ya en en siete encuentros oficiales vistiendo la elástica del Deportivo, pero ninguno de ellos partiendo desde el inicio. Antonio Hidalgo tira del exjugador del West Ham cuando necesita nuevos argumentos para encontrar la forma de hacer daño a un rival. Y en esa faceta, el ‘eterno’ revulsivo está respondiendo. Desordenado por su anarquía a la hora de cumplir con las tareas sin balón encomendadas, el internacional por España también genera el caos en el contrario. Es una moneda al aire constante que, por el momento, está saliendo cara... a pesar de que las cifras tangibles no le acompañen.

Porque Traoré todavía no ha sido capaz de facturar. No ha participado en ningún gol del Deportivo. Algo lógico viendo sus dígitos de las últimas temporadas —10 goles y 24 asistencias entre todas las competiciones con sus clubes desde la temporada 2020-21 hasta la actualidad—, pero poco vinculado a la realidad, pues siempre según los datos de Driblab, el extremo del conjunto coruñés ha repartido ya cuatro pases claves, que acaban en remate de un compañero.

Los datos de Adama Traoré en la Liga, comparados con la del resto de futbolistas de banda derecha de la competición (La Liga 2026-27, J. 1-10) Driblab

Los dos últimos servicios de Traoré se certificaron en el Metropolitano, donde Adama conectó con Kevin Sánchez un par de veces. La primera, en un centro tenso y medido que cayó en el punto de penalti para que el canterano lo embocase. No tuvo acierto el futbolista del Fabril, que no acertó a coordinar para pegarle a la pelota de volea con la derecha, tal y como intentó, y acabó impactando con el esférico con la pierna de apoyo.

Sin embargo, más desafortunado estuvo Sánchez en la segunda de las ocasiones fabricadas por Adama. El futbolista nacido en L’Hospitalet de Llobregat detectó el espacio por delante de Mario Soriano y le trazó un desmarque en profundidad. El madrileño lo colocó en carrera y Traoré, sin mirar, colocó la pelota en paralelo a la línea de gol de Oblak. Con potencia para superar al meta y al resto de la zaga, pero el suficiente tacto para que apareciese algún compañero. En esa coordenada geográfica apareció el burgalés, que, preocupado por no volver a errar, remató con tanto miedo que no dirigió el chut lejos de los dominios de un portero ya vencido.

En la batidora

De este modo, Adama estuvo cerca de dar dos asistencias frente al Atleti y dio continuidad al par de encuentros anteriores, en los que se estrenó como ‘pasador clave’. En Donosti, el extremo encaró a Sergio Gómez, se abrió hueco y colocó con la derecha un extraordinario balón a la cabeza de Bil Nsongo que el camerunés no acertó a alejar del radio de acción de Álex Remiro. Menos venenoso fue el centro que puso también al ariete africano contra el Levante, tras varios amagos que acabaron con una pelota con la izquierda y mucho más llovida.

De este modo, Adama ha logrado fabricar cuatro situaciones de gol en los últimos tres partidos y, así, empezar a sacar más productividad de sus centros. En los 248 minutos de los que ha dispuesto el futbolista de ascendencia maliense, son ya 15 los centros registrados, con un acierto del 40 %. Un buen porcentaje de precisión ahora potenciado por el hecho de encontrar a compañeros en verdaderas situaciones de remate y no solo hacerles llegar el balón.

A mayores, el dorsal ‘24’ del Dépor es un generador de soluciones en campo contrario. El deportista formado en la cantera del Barcelona ya es el quinto futbolista de la Liga de entre todos los que juegan en banda que promedia una mayor distancia en conducciones (25,30 metros) y el decimocuarto en regates completados en último tercio, a pesar de jugar poco. Su velocidad, la quinta punta más alta de la categoría (36,8 km/h) empieza a causar estragos.