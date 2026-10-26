Aubameyang en un entrenamiento con el Dépor la semana pasada RCD

No es nada nuevo que en un equipo de fútbol se eche de menos a los que no están cuando los resultados se tuercen. Pero si algunos de los no están son jugadores como Pierre-Emerick Aubameyang, la nostalgia por tenerlos sobre el césped está más que justificada, sea cual sea el escenario.

Los seis partidos sin ganar que el Deportivo ha enlazado tras un buen inicio provocan que muchos aficionados miren a la enfermería como quien mira una olla con agua a hervir. Resulta que en ambos casos poner el foco sobre el particular no acelera el proceso y el regreso de los futbolistas que el Dépor tiene lesionados, especialmente de los tres que tuvieron que pasar por el quirófano para resolver diferentes problemas físicos, cuyo regreso a los terrenos de juego será a cuentagotas.

Los servicios médicos del club blanquiazul tienen ya clara su hoja de ruta que deben completar en su camino de regreso al césped los Aubameyang, Marc Casadó y Zakaria Eddahchouri. Pero salvo en el caso del gabonés, Antonio Hidalgo haría bien en no esperar para un futuro cercano la disponibilidad de estas piezas.

Aubameyang y su recuperación: "Las muletas ya están fuera, estoy empezando con la bici" Más información

Porque la reincorporación de los tres se hará en pequeñas dosis. Una al mes. El primero será el todavía máximo goleador blanquiazul. Auba tuvo que operarse para resolver unos problemas en el menisco de la rodilla derecha y es el que más cerca está de reaparecer. Hace unas semanas se mostró optimista con su recuperación y señaló que ya había empezado a hacer bici cuando le dieron el premio al mejor jugador del mes de septiembre. Ya ha dado un paso más y en las últimas sesiones ya se le ha visto trabajar sobre el césped.

Queda ahora completar el trabajo de readaptación y pasar a la delicada parte de los giros y golpeos de balón. Se espera que Aubameyang reaparezca a lo largo del mes de noviembre, pero, como él mismo explicó, será la rodilla la que dicte el momento exacto. Quedan dos encuentros antes del parón por fechas FIFA: Osasuna en Riazor y Espanyol a domicilio. Quizá regresar para alguno de esos choques parece prematuro, situando la fecha más realista para su regreso el encuentro de Mendizorroza ante el Alavés para la reanudación de la competición, el próximo 21 de noviembre.

El siguiente con turno en la sala de espera es Zakaria Eddahchouri. Su caso es además el más controvertido después de sufrir una lesión mucho más aparatosa de lo esperado durante un entrenamiento. “Fue surrealista”, llegó a lamentar un resignado Hidalgo al explicar que se había roto la muñeca de un balonazo. El técnico blanquiazul no ha querido profundizar en sus últimas comparecencias en los detalles de la lesión, pero siempre ha sido contundente en lo que se refería al tiempo de baja del atacante neerlandés.

Hidalgo explica cómo se produjo la lesión de Eddahchouri: "De la manera más surrealista" Más información

Y a pesar de lo que podría parecer, esas “semanas” de las que siempre habla el preparador se irán hasta el mes de diciembre. Zaka continúa haciendo trabajo específico para al menos mantener una buena condición y no tener que empezar de cero cuando esté recuperado de la operación, pero está apartado de toda la actividad que pueda implicar choques en la zona. Se espera que pueda jugar antes del parón navideño, pero no demasiado antes.

Y el que sí tendrá que esperar a después de las uvas es Marc Casadó. Fue el primero en caer, pero también el que tuvo la lesión más complicada. La fractura de clavícula que sufrió ante el Betis lo llevó al quirófano esa misma noche. Desde entonces lleva trabajando duro para acortar los plazos de su regreso. Inició su recuperación en Barcelona, supervisado por los servicios médicos del club azulgrana. La semana pasada regresó a A Coruña para empezar ya a ejercitarse en Abegondo e incluso ha empezado a pisar el verde, pero todavía está muy lejos de recibir el alta. Este tipo de cirugías requiere un tiempo importante de recuperación y no será hasta 2027 cuando vuelva a estar disponible para Hidalgo.

Bright Ede y Noé

Pero el parte médico del Dépor no termina en los futbolistas que tuvieron que someterse a algún tipo de intervención. La lista se amplía a uno más si tenemos en cuenta la lesión que Bright Ede sufrió ante el Levante. En su caso se trata de un problema muscular que probablemente no lo mantenga mucho tiempo en el dique seco. Los plazos lo sitúan de vuelta en el campo durante el mes de noviembre, aunque como en el caso de Aubameyang quizá haya que esperar a después del parón. También está entre algodones Noé Carrillo después del golpe que sufrió jugando con el Fabril ante el Lugo.

Bright Ede ya conoce el diagnóstico de su lesión Más información

El centrocampista de Teo fue uno de los representantes del filial presentes en el entrenamiento de ayer junto a Kevin Sánchez y Rubén López. La plantilla volvió al trabajo tras el día libre para una sesión de recuperación más suave para los titulares ante el Atlético de Madrid. El resto del grupo ya trabajó centrado en el encuentro del próximo jueves ante el Auriense para el estreno en la Copa del Rey.