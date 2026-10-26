El Auriense-Dépor de Copa alcanza el medio aforo vendido: precios y dónde comprar las entradas

Celebración de un gol por parte del Auriense durante el partido de la fase previa de la Copa del Rey ante el San José de Soria Alan Perez/La Región

El Auriense-Dépor de la primera ronda de la Copa del Rey ha despertado una notable expectación en Ourense. Al comienzo de la tarde de este lunes 26 de octubre, a tres días del encuentro, la venta de entradas alcanza la mitad del aforo vendido, por lo que todavía quedan localidades para asistir al partido en el estadio de O Couto. Los aficionados pueden adquirirlas a través de la web oficial del Auriense, con precios que varían en función de la zona elegida.

Las entradas de Fondo cuestan 20 euros, mientras que las de Preferencia, tanto alta como baja, tienen un precio de 35 euros. La opción más cara es Tribuna, con localidades a 45 euros. La disponibilidad varía según el sector, por lo que conviene consultar la plataforma para comprobar qué asientos quedan libres y completar la compra. El encuentro se disputará el jueves 29 de octubre a las 21.00 horas y supondrá el estreno del Deportivo en esta edición de la Copa del Rey, en una eliminatoria a partido único.

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El Auriense es un club ourensano fundado en 2020, con vocación formativa y que compite en el grupo sur de Preferente Futgal. El conjunto local se ganó el derecho a enfrentarse al Dépor después de conquistar la Copa Diputación de Ourense, la Supercopa Galicia y superar al San José de Soria en la ronda previa. La visita del equipo coruñés supone una de las citas más importantes de la corta historia de la entidad, que trasladó el encuentro desde su campo habitual de Oira a O Couto para poder acogerlo en un estadio de mayor capacidad.