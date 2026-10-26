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Dépor

Camerún cita de nuevo a Bil Nsongo, el único internacional del Dépor con partidos oficiales

El delantero es el primer futbolista blanquiazul que ya conoce que jugará con selección en el próximo parón

Jorge Lema
Jorge Lema
26/10/2026 20:01
Bil Nsongo, con CamerúnBil Nsongo, durante el amistoso con la selección de Camerún ante Costa de Marfil
Bil Nsongo, con CamerúnBil Nsongo, durante el amistoso con la selección de Camerún ante Costa de Marfil
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El mes de noviembre también traerá el último parón por fechas FIFA de 2026. La Primera División parará por compromisos internacionales de nuevo y el Deportivo ya conoce oficialmente la primera citación para uno de los suyos. Se trata de Bil Nsongo, que ha sido confirmado por la federación camerunesa para una nueva citación.

Será la segunda convocatoria para Nsongo, que en la última ventana FIFA jugó tres partidos con 'Los Leones Indomables' e incluso llegó a marcar en el último.

De esta manera, el Dépor se prepara para quedarse sin cuatro de sus jugadores, con el asterisco de Bright Ede y a falta de que haya una nueva alta internacional.

El central polaco se lesionó ante el Levante y estará varias semanas de baja, por lo que es posible que su federación no lo llame a filas para participar en dos amistosos del combinado sub-21 para preparar la Eurocopa de la categoría el próximo verano. En todo caso, el joven tendría el desplazamiento más cómodo, ya que Polonia jugará ante Noruega y Serbia en Murcia, por lo que incluso en caso de tener que acudir a la concentración, ni siquiera saldría de España.

En el extremo opuesto está Josema Giménez. El charrúa está incluido en la preselección de Forlán para otras dos citas amigables, esta vez ya en Sudamérica después de la gira por Asia de la ventana anterior. Uruguay se medirá a Argentina en una cita siempre atractiva, antes de completar el calendario frente a República Dominicana. La lista de partidos sin nada en juego la completará Lucas Noubi, que como Ede ya tiene asegurado su billete en el torneo continental que se celebrará en Albania y Serbia. Bélgica ha programado un amistoso frente a Alemania para iniciar la preparación de la fase final.

Bil Nsongo, con Camerún

Esto deja al citado Bil Nsongo como el único que tendrá competición en este parón. Será en una doble cita ante Namibia, rival ante el que el conjunto camerunés quiere finalizar con la clasificación a la próxima Copa de África.

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