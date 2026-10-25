La falta de veneno, el peaje recurrente de un Dépor que siempre compite

Jonathan Asp Jensen, atacante danés del Deportivo, conecta un disparo muy desviado en los minutos finales del encuentro ante el Atlético de Madrid Fernando Fernández

Minuto 95. El Deportivo sigue por debajo en el marcador, aunque ha firmado un partido notable, ha competido de tú a tú con un Atlético de Champions y ha llegado vivo hasta la última jugada. Una vez más, ha encontrado la manera de generar ocasiones. Una vez más, le ha faltado el golpe final. En la última acción, una buena circulación desemboca en un pase en profundidad para Adama Traoré, que lanza un centro raso y tenso desde la derecha. Kevin aparece con la portería vacía y, en lugar de golpear con decisión, amortigua el balón en una muestra de indecisión. El remate sale tan manso que Oblak, prácticamente vendido, consigue girarse y atraparlo. La imagen resume una de las asignaturas pendientes de este Dépor, que compite, llega, amenaza, pero en el área dispara con balas de fogueo.

El partido deja argumentos de sobra para ver el vaso medio lleno. El Dépor volvió a demostrar que puede mirar a los ojos a un rival de la dimensión del Atlético, que no reservó piezas de inicio y que incluso recurrió a Giuliano Simeone en el descanso. Simeone sénior había avisado en la previa de que el conjunto coruñés estaba compitiendo bien, con independencia de los resultados: “Ha podido ganar, ha podido empatar, le ha tocado perder, pero siempre ha competido muy bien”. En Madrid volvió a darle la razón. La buena actuación volvió a quedarse sin premio.

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Las cifras dibujan con claridad esa paradoja. El Deportivo acabó con 1,95 goles esperados, por encima de los 1,37 del Atlético. Remató quince veces, cinco de ellas entre los tres palos, frente a los 20 disparos rojiblancos, de los que cuatro fueron a puerta. También pisó más el área rival, con 24 toques por los 21 del equipo de Simeone. Y ambos conjuntos generaron tres ocasiones claras. La diferencia estuvo en la concreción.

La ocasión de Amatucci en la primera parte fue el primer ‘déjà vu’ de esa falta de maldad que viene acompañando al Dépor. Un balón suelto quedó a un metro de la línea de gol y el italiano remató como pudo. Oblak sacó el pie izquierdo sin saber cómo y evitó el tanto. De hecho, el portero esloveno reconoció después del encuentro la evidencia: “Hemos tenido un poco de suerte”. La acción de Amatucci alcanzó un valor de 0,56 en la estadística de goles esperados, una probabilidad enorme para una sola ocasión.

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La última oportunidad de Kevin tuvo un valor similar (0,55 xG), otra ocasión de las que suelen acabar dentro. El balón le llegó franco, con Oblak fuera de posición, y el canterano pareció quedarse atrapado entre golpear de primeras, controlar o asegurar el contacto para no mandar el cuero a las nubes. Se quedó a medias de todo y permitió que el portero corrigiera.

Pero la falta de pegada no se evidenció solo en esas dos acciones. En los minutos finales, el Dépor acumuló llegadas y metió muchos jugadores en el área, pero fue encadenando decisiones que le alejaron del gol. Altimira se fabricó espacio con dos recortes y, cuando parecía tener tiro, cedió el balón a Mario Soriano, que acabó disparando alto con precipitación. Poco después, Jensen recibió un pase de la muerte en el punto de penalti y optó por devolver el balón hacia atrás, donde estaba Luismi. Adama había puesto otro centro peligroso desde la derecha que Kevin voleó muy desviado. Quizá esa ocasión todavía le rondaba por la cabeza cuando recibió el último centro. Un pase de más, un remate precipitado, una decisión sin convicción... Diferentes causas para la misma falta de premio.

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Y, obviamente, la ausencia de Aubameyang volvió a pesar. Su sombra es alargada. El Deportivo necesita su determinación y su convicción cuando aparece la oportunidad. El equipo genera, encuentra espacios y pone en aprietos a defensas de primer nivel, pero le falta esa malicia para transformar las llegadas en gol.

Además, la forma de tropezar conecta con una herida reciente. En la jornada anterior, el Dépor ya desperdició una ocasión decisiva en el tiempo añadido ante el Levante, cuando Jensen falló en una acción que pudo servir para firmar el 2-1. En Madrid, el último balón volvió a dejar esa sensación de oportunidad perdida.

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El Dépor se marchó del Metropolitano con motivos para creer en su nivel competitivo y con otra derrota (1-0) que le obliga a mirar de frente su principal carencia. El Atlético remató más, pero el Dépor tiró más a puerta y generó más peligro. Al cuadro coruñés le faltó el veneno que separa una actuación notable de un punto en el bolsillo. En el minuto 95, con Oblak ya vencido y la portería vacía, el Dépor tuvo el gol a solo un contacto certero más. Pero volvió a faltarle el último golpe.