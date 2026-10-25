Hidalgo ensancha sus recursos defensivos con Altimira y Luismi Cruz

Altimira conduce el balón durante el Atlético-Dépor en el Metropolitano Fernando Fernández

Adrià Altimira firmó su mejor actuación en Primera con la camiseta del Dépor y recordó el nivel que ofreció el pasado curso, cuando llegó a A Coruña en el mercado de invierno y fue una de las claves del ascenso. Luismi Cruz, la navaja suiza de Hidalgo, amplió su repertorio al acabar el encuentro como lateral izquierdo. Dos soluciones diferentes para una defensa que sigue buscando su encaje ideal.

Altimira volvió a ser titular ante el Atlético (1-0), algo que no sucedía desde el partido ante el Sevilla en Riazor (0-1). Ocupó el lugar habitual de Ximo Navarro, con ese papel híbrido que le permite actuar como lateral en fase ofensiva y convertirse en un tercer central cuando el equipo defiende. David Mella se encargó de ayudarle a cerrar la banda derecha.

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Es una función que conoce bien desde su llegada procedente del Villarreal mediada la pasada temporada en Segunda. Entonces, antes de actuar como carrilero, contribuyó a mejorar la salida de balón del equipo coruñés. Su personalidad para ofrecerse, conservar la posesión bajo presión y superar líneas mediante conducciones se convirtió en una de sus principales virtudes.

En el Metropolitano recuperó esa versión. Altimira fue una vía de progresión para sus compañeros, con tres regates intentados y tres completados. Sumó dos carreras progresivas y avanzó 131,2 metros en progresión, de los que 45,7 correspondieron a conducciones con el balón.

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Su notable actuación también cuenta con la vertiente defensiva. Firmó cuatro recuperaciones, bloqueó un disparo, ganó nueve de sus diez duelos por tierra y solo fue regateado una vez. Junto a Mella consiguió reducir la influencia de Lookman. El gol rojiblanco llegó por su banda dentro de una acción que exige una lectura colectiva y en la que resulta difícil señalar responsabilidades individuales concretas. El balance de Altimira dejó argumentos para reclamar mayor continuidad.

Por su parte, Luismi Cruz comenzó el encuentro en el banquillo por primera vez desde antes del parón, cuando también fue suplente ante el Betis. Hidalgo optó por darle descanso y recurrió a él en la segunda mitad, a falta de poco más de media hora. Se situó entre líneas para conectar el centro del campo con el ataque y tuvo una participación discreta en esa función.

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Su aportación más llamativa llegó en los minutos finales. El gaditano retrasó su posición hasta completar la defensa como lateral izquierdo, una demarcación inédita en su recorrido con el Dépor de Hidalgo. A su lista de posiciones, que ya incluía las de carrilero, extremo, interior y mediapunta, añadió la de lateral. Desde ahí firmó dos recuperaciones en ataques peligrosos del Atlético.

Su presencia en ataque fue limitada, con Yeremay ocupando la banda por delante y buscando el uno contra uno. Hidalgo se ahorró así un cambio, ya que mantuvo en el banquillo a Angeliño, la alternativa natural a Quagliata en el lateral izquierdo. Luismi amplió así su utilidad y dejó abierta una nueva solución de emergencia. Altimira recuperó su mejor versión en un puesto conocido y Luismi desbloqueó otro. Dos caminos distintos para ensanchar los recursos defensivos del Dépor.