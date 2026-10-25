Fallece un aficionado en el Metropolitano durante el Atlético-Dépor

Bandera del Atlético de Madrid en las gradas del Metropolitano Fernando Fernández

Un aficionado falleció en el estadio Metropolitano durante el encuentro entre el Atlético de Madrid y el Deportivo. Según recoge el acta arbitral, el fallecimiento se produjo fuera de la zona de gradas, aunque no se han detallado más circunstancias sobre lo sucedido.

El árbitro hizo constar en el acta que, durante el descanso, el coordinador de Seguridad de la Policía Nacional acudió al vestuario arbitral acompañado por el director de Seguridad del Atlético de Madrid y el director de partido de LaLiga para comunicarles la muerte del aficionado. Según el documento, el responsable policial trasladó que el encuentro podía continuar, ya que el suceso no había tenido incidencia en el desarrollo del juego.

Crónica | Al Dépor solo le faltó el gol en el Metropolitano (1-0) Más información

Habitualmente, las emergencias sanitarias que se producen en las gradas pueden motivar la interrupción de un partido para facilitar la atención y la intervención de los servicios de emergencia. En este caso, al haberse producido el fallecimiento fuera de la zona de gradas, y sin que conste que se tuviera conocimiento del suceso mientras se desarrollaba el encuentro, no se detuvo el juego. El partido continuó con normalidad tras la comunicación recibida por el equipo arbitral durante el descanso.