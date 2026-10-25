Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Dépor

Fallece un aficionado en el Metropolitano durante el Atlético-Dépor

El árbitro hizo constar el trágico suceso en el acta del partido, que no se detuvo en ningún momento

Eder Pereira
Eder Pereira
25/10/2026 00:55
Bandera del Atlético de Madrid en las gradas del Metropolitano
Bandera del Atlético de Madrid en las gradas del Metropolitano
Fernando Fernández
beowner620V2
COLIMA 620v2
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
liceo620
MCDONALDS 620X50

Un aficionado falleció en el estadio Metropolitano durante el encuentro entre el Atlético de Madrid y el Deportivo. Según recoge el acta arbitral, el fallecimiento se produjo fuera de la zona de gradas, aunque no se han detallado más circunstancias sobre lo sucedido.

El árbitro hizo constar en el acta que, durante el descanso, el coordinador de Seguridad de la Policía Nacional acudió al vestuario arbitral acompañado por el director de Seguridad del Atlético de Madrid y el director de partido de LaLiga para comunicarles la muerte del aficionado. Según el documento, el responsable policial trasladó que el encuentro podía continuar, ya que el suceso no había tenido incidencia en el desarrollo del juego.

Kevin Sánchez en la última ocasión del partido

Crónica | Al Dépor solo le faltó el gol en el Metropolitano (1-0)

Más información

Habitualmente, las emergencias sanitarias que se producen en las gradas pueden motivar la interrupción de un partido para facilitar la atención y la intervención de los servicios de emergencia. En este caso, al haberse producido el fallecimiento fuera de la zona de gradas, y sin que conste que se tuviera conocimiento del suceso mientras se desarrollaba el encuentro, no se detuvo el juego. El partido continuó con normalidad tras la comunicación recibida por el equipo arbitral durante el descanso.

0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
PRIMERA-LINEA-620
lacabaña620

Te puede interesar

Bandera del Atlético de Madrid en las gradas del Metropolitano

Fallece un aficionado en el Metropolitano durante el Atlético-Dépor
Eder Pereira
Antonio Hidalgo en el Atleti-Dépor

Hidalgo: "¿Que si duele perder? No duele; duele mucho"
Bea Arrizado
Once del Dépor ante el Atlético de Madrid

El 1x1 del Dépor ante el Atlético: Kevin pierde su primer tren a la gloria blanquiazul
Jorge Lema
FER12831

Giménez agradece el recibimiento del Metropolitano y pone en valor al Dépor: "Merecimos el empate"
Xurxo Gómez