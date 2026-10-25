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Dépor

En vídeo | Así vivió Leo Román el último córner y el fallo de Kevin en el Metropolitano

Las cámaras de Movistar Plus captaron la subida a rematar del portero y su reacción tras la oportunidad perdida

Sergio Baltar
25/10/2026 17:53
Leo Román, con el balón en los pies, en una acción del Atlético-Deportivo
Leo Román, con el balón en los pies, en una acción del Atlético-Deportivo
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Minuto 93 y 30 segundos en el Metropolitano. A apenas medio de que el cronómetro alcance la frontera definitiva del partido que el colegiado Sánchez Martínez había decidido colocar con su prolongación, Yeremay Hernández se inventa una nueva genialidad para transformar un pase raso de Luismi Cruz en un control que se convierte en un autopase por encima de Giuliano Simeone. El canario entra en el área en velocidad y solo la intervención providencial de Mendoza evita el peligro. Por el momento.

Es córner. Y en una secuencia captada por Movistar Plus, Leo Román, situado ya prácticamente en el centro del campo, ni se lo piensa. Sin pedir permiso al banquillo —quizá ya lo había consultado previamente—, apura la carrera para llegar al área y convertirse en la principal referencia del Deportivo por altura. Sin embargo, una cosa es medir mucho y otra muy diferente, rematar bien. Por eso el portero se coloca en el primer palo, emparejado con Sorloth, para molestar al gigantón noruego, clave a la hora de defender esa zona.

Segundos después, Luismi Cruz se dispone a sacar de esquina y Román cae al suelo en el forcejeo con Sorloth. El Atlético despeja y, mientras Altimira controla la pelota como último hombre para reformular el ataque, el cancerbero regresa a la carrera hacia su portería. No es necesario. Tras unos metros de sprint sin mirar el balón, se gira para ver cómo termina la jugada... y comprobar cómo el centro de Adama Traoré acababa con un tímido disparo de Kevin Sánchez hacia las manos de Oblak, ya batido. Manos al aire, hacia la cabeza, en señal de incredulidad. La misma reacción que las de miles de deportivistas al comprobar cómo se escapaba la posibilidad de sumar un punto en el Metropolitano.

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