En el día del ‘Pela’ Giménez, el comandante fue Miguel Loureiro

El delantero noruego del Atlético de Madrid, Alexander Sørloth (i), intenta superar al defensa del Deportivo de La Coruña, Miguel Loureiro EFE / Juanjo Martín

Era un día especial para Josema Giménez. Cómo no serlo cuando uno vuelve por primera vez a la que ha sido su casa durante los últimos trece años. Al hogar donde dejó de ser un niño y se convirtió en un hombre. Porque aunque se ha 'camaleonizado' con el blanquiazul de una manera tan natural que parece que lleve lustros viviendo en A Coruña, nadie puede obviar que el central uruguayo ha latido mucho y muy fuerte en rojiblanco. Se lo reconoció el Metropolitano, que le aplaudió como si fuese un atlético más durante el anuncio de las alineaciones y le jaleó en el minuto dos de partido, coincidiendo con el dorsal que llevó defendiendo el escudo del oso y el madroño.

“Respeto al que siempre nos respetó. Giménez, uno di noi” se leyó en una doble pancarta mostrada en el Fondo Sur del estadio colchonero. No fue la última muestra de amor al “uruguayo, uruguayo”, el defensa que se hizo querer por su juego y su carácter durante una de las mejores etapas de la historia del club.

“Estoy agradecido por todo el amor que me ha dado el Metropolitano. De corazón, muchas gracias. Lo voy a llevar siempre conmigo. Traté de no centrarme en esas situaciones porque eso trastoca mucho y la cabeza juega una mala pasada”, reconoció el ‘Pela’ al término de un choque en el que lideró de nuevo un gran ejercicio defensivo del Dépor. Porque el cuadro herculino encadenó su décima jornada consecutiva encajando gol, pero fue capaz de cortocircuitar el juego de todo un Atlético durante buena parte del choque.

Giménez agradece el recibimiento del Metropolitano y pone en valor al Dépor: "Merecimos el empate" Más información

“El primer tiempo dominamos mucho. Ellos cuando tenían la pelota no podían profundizar demasiado y nosotros defendimos bien”, explicó del defensor sudamericano ante los micros ya más en frío, cuando seguía dolido por no poder sacar nada como visitante de un estadio en el que tantas alegrías vivió como local.

Clave de esa fase defensiva fue el trabajo colectivo de un bloque que supo cuándo presionar y cómo juntarse una vez el rival progresaba para negarle situaciones de remate. Se quedó en tan solo 7, ninguna de ellas clara ni a puerta, en una primera parte en la que el uruguayo tuvo al mejor jerarca. Pero quien quizá ejerció de gran “comandante” de la retaguardia deportivista resultó ser Miguel Loureiro.

Siempre en el sitio

El cercedense es el yerno perfecto. El futbolista que todo entrenador desea tener. Por su capacidad de concentración y por su habilidad para explotar al máximo las virtudes de las que dispone y esconder las carencias. En un día de máxima exigencia en el que la pareja Giménez-Ede se rompía de manera obligada, Hidalgo tiró de otra ‘vieja confiable’. Al campo Loureiro, el futbolista que creció de su mano en el Huesca para dar el salto definitivo regresando a ‘su’ Dépor y convirtiéndose en futbolista de Primera.

“El plan de partido era intentar saltar con Quagliata fuera y necesitábamos un jugador (como Loureiro) porque cuando juegan Noubi y ‘Pela’ —Giménez—, ‘Pela’ sale más a la izquierda”, explicó el técnico deportivista tras el partido preguntado por Loureiro y por una nueva ausencia de Noubi, que actualmente parece ocupar el cuarto lugar en la rotación de centrales. “Todos los que estamos en el equipo estamos con la mentalidad de ayudarnos y ayudar al colectivo, que es lo más importante. La única manera que hay es trabajando día a día, esforzándonos y estando preparados para cuando te toque jugar porque hay que hacerlo de la mejor manera: el equipo te necesita. Ese es el mensaje que ‘Lou’ le dio al equipo”, apuntó Giménez sobre su compañero, con el que había coincidido únicamente en el encuentro contra el Sevilla.

La falta de veneno, el peaje recurrente de un Dépor que siempre compite Más información

La presencia del permitió que Giménez se mantuviese como central diestro y fuese Loureiro el encargado de salir más de zona. Lo hizo con maestría. Porque más allá de acumular momentos mejores y peores con la pelota en los pies, ayudó a progresar (68 metros) a través del pase y la conducción pese a jugar en un perfil antinatural. Sin embargo, fue la labor sin pelota la que coronó a Loureiro en un escenario gigantesco. El de A Silva estuvo excelso a la hora de leer cuándo ‘saltar’ de zona. Ganó 2 de 3 entradas, la mitad de los 6 duelos que disputó y ejecutó 5 despejes. Incluso en su única falta realizada acabó con un corte que le devolvió el curioso gorro de piscina que empleó hace justo un año ante el Valladolid. Cuando uno es comandante, puede llevar en la cabeza lo que le dé la gana sin perder ni un ápice de su aura.