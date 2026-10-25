El Dépor inicia este lunes una semana con doble cita

Giménez en el Atleti-Dépor Fernando Fernandez

El Deportivo ya piensa en la Copa del Rey. Después de caer en el Metropolitano ante el Atlético de Madrid con el solitario tanto de Julián Álvarez, el conjunto blanquiazul emprendió el regreso a tierras coruñesas, con llegada a las 02.00 horas de la madrugada. La plantilla descansó hoy, pero desde mañana mismo vuelve a los entrenamientos en una semana con dos partidos.

Antonio Hidalgo citó de nuevo a sus jugadores mañana para una sesión de entrenamiento que arrancará a las 10.30 horas. Será la primera de las tres que afrontará el Dépor antes de medirse el jueves (21.00 horas) al Auriense, en O Couto, en la cita correspondiente a la primera ronda de la Copa del Rey. El encuentro será a partido único, así que la escuadra coruñesa no se puede permitir ningún tropiezo si quiere mantener sus opciones de acceder a la siguiente ronda copera.

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Será una semana exigente, aunque el Deportivo tendrá cuatro días para recuperarse y preparar la undécima jornada de LaLiga, en la que recibirá la visita del Osasuna (lunes 2 de octubre a las 21.00 horas en Riazor). Sin embargo, después del esfuerzo físico realizado en el Metropolitano, los futbolistas necesitarán recargar pilas en una semana de doble cita.

Como es habitual ya en las primeras rondas de Copa, es probable que viajen varios jugadores del Fabril. Se postulan como principales candidatos a contar con minutos en O Couto Kevin Sánchez, Rubén López, Martín Ochoa y Noé Carrillo, siempre y cuando esté totalmente recuperado de las molestias que le impidieron entrar en convocatoria este fin de semana, tanto con el primer equipo como con el filial blanquiazul.