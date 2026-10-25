Cinco apuntes del Atlético de Madrid – Dépor: alimentarse de las sensaciones

Mario Soriano en el Atleti-Dépor Fernando Fernandez

Son ya seis las jornadas que lleva sin meterse los tres puntos en el bolsillo un Deportivo que empieza a sufrir en sus propias carnes la crudeza de la Primera División. Desde el ya lejano 2-3 en Vila-real del 5 de septiembre no logra un triunfo el equipo blanquiazul. Una sequía importante, amplificada por el largo parón de selecciones, y que, sin embargo, se está sabiendo sobrellevar. Por el gran inicio liguero, que dio margen para acumular traspiés, y por las sensaciones que está acumulando prácticamente día sí y día también contra todos los rivales.

El Dépor no gana desde hace casi dos meses. Es época de vacas flacas. Pero los tres puntos de 18 posibles preocupan menos si el foco se pone en el terreno de juego, donde el conjunto blanquiazul no se siente inferior a prácticamente ningún rival. Con pasajes más altos y más bajos, compite de tú a tú ante todos, ya esté enfrente un Betis ante el que aguantó el chaparrón y acabó arrollando, una Real Sociedad que le hizo penalizar sus errores en área propia, pero acabó pidiendo la hora, o un Atlético que fue, por muchos momentos, superado en el Metropolitano por el desparpajo del conjunto coruñés.

Y es que el Deportivo salió de su partido más difícil de lo que va de curso sin nada que echarse a la boca, pero con la sensación de haber perdido una oportunidad para llevarse un botín mayúsculo. Más por el quién, el dónde y el cómo que por el qué. Evidentemente, un punto arriba o abajo puede acabar marcando la diferencia en una tabla clasificatoria. Pero donde más puede incidir a estas alturas es en la moral de un equipo que debe seguir alimentándose de las sensaciones para no dejar de hacer las cosas que más le acercan a ganar. Estos son los cinco apuntes del Atlético de Madrid – Dépor:

1. Medir la presión

El Deportivo visitaba a un Atlético de Madrid que, con 'El Clásico' entre Barcelona y Real Madrid en el horizonte (domingo, 21.00 horas), sabía que tenía una oportunidad de oro. Bien para distanciarse de su eterno rival y quedarse como perseguidor en solitario del cuadro culé o bien, por contra, para acercarse más al liderato. Por ello, Diego Pablo Simeone apostó por un once prácticamente de gala, en el que la única ausencia fue la suplencia de su hijo Giuliano en beneficio de Lookman.

El Atleti está lejos de parecerse al cliché de equipo defensivo que se convirtió en inexpugnable durante los primeros años de 'cholismo'. Hoy, es un conjunto que quiere el balón y sabe qué hacer con él. Que tiene un inicio de juego tremendamente depurado y ha encontrado jugadores referentes para potenciar su juego interior.

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Así, el Dépor corría el riesgo de sobreexponerse si iba a presionar muy alto o de quedarse muy hundido si esperaba demasiado atrás para negarle espacios cerca de la meta de Leo Román. Pero no cayó en ninguno de esos dos escenarios, pues fue capaz de ser incómodo cuando el Atleti iniciaba el juego desde Jan Oblak y, a la vez, supo cómo juntarse una vez el equipo colchonero progresaba y se asentaba en campo propio.

Sin concederle facilidades cuando iba arriba, la escuadra local no pudo salir limpiamente y atacar con más espacios. Como tampoco logró tener fluidez más cerca de los dominios de Román gracias a un Deportivo que se pertrechó bien, negó cualquier solución por dentro y supo cómo defender los cortes hacia fuera con los que el rival buscaba profundidad. ¿El resultado al descanso? Un 0-0 con únicamente 7 remates de los de casa, solo uno desde dentro del área y ninguno entre palos. 0,36 goles esperados del Atlético de Madrid. La nada.

2. El balón es tu amigo

Pero si el conjunto dirigido por Antonio Hidalgo minimizó el potencial de su rival durante toda la primera mitad fue porque se dedicó a algo más que a defender el resultado. Ante un enemigo que le fue a presionar arriba, el Dépor encontró casi de manera constante la forma para salir de esas situaciones, plantarse en campo rival y, a partir de ahí, tener posesiones largas.

Fue el conjunto coruñés un equipo tremendamente atrevido con la pelota en los pies e incluso encontró soluciones cuando el Atleti lograba derivar el balón al teórico eslabón débil, un Miguel Loureiro que jugó en el perfil antinatural pero supo fabricar en muchos momentos soluciones para retener la posesión y avanzar. El cuadro coruñés tenía bien claro que debía viajar junto y reducir las pulsaciones al encuentro. Hacer correr a su rival detrás del balón, un escenario en el que estaba incómodo.

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Especialmente a partir del ecuador del primer tiempo, el Deportivo se empezó a sentir muy cómodo y a acumular largas fases de pelota que pusieron nervioso a un Metropolitano que respondió con pitos. "Nos costaba mucho robar, nos ha costado mucho físicamente. No nos hemos activado desde el inicio. Hoy otra vez bajamos el ritmo y cuando lo bajas es imposible, hay que estar al 200%”, reconoció Oblak.

3. Una marcha más

La cosa pintaba tan bien para el Deportivo y tan mal para el Atlético que el Cholo decidió intervenir al descanso con un doble cambio que buscaba dotar de energía a su equipo. Del 4-2-3-1 a un 3-4-2-1 con Giuliano Simeone y Le Normand entrando por el desaparecido Lookman y por un Barrios bien vigilado por Villares.

La nueva disposición provocó que el Atleti encontrase más amplitud en el inicio de juego con los tres centrales. Y aunque Hidalgo destacó que el emparejamiento hombre a hombre era más sencillo así, el rival ganó “claridad” porque obligó al cuadro deportivista a “ir más alto”. Precisamente en un balón diagonal de fuera a dentro, Pubill intentó conectar con Julián Álvarez. Amatucci, que había saltado sobre el pivote Hujlmand llegó forzado a cortar el pase y la pelota le quedó a Llorente, que encontró en el lado opuesto a Baena en ventaja. El Dépor cerró bien por dentro, pero Grimaldo recibió en el área y sirvió un envío exquisito, entre centrales y portero, para que Julián Álvarez anotase su primer gol en la Liga y se estrenase en un Metropolitano del que busca el perdón.

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En tan solo dos minutos de la segunda mitad, el Atleti había encontrado la marcha superior que necesitaba y se había puesto por delante en el marcador. Llegó entonces el peor momento del Deportivo, que no terminó de recuperar el control a través del balón pero comenzó a hacerse un equipo cada vez más largo intentando robar la pelota.

4. Con tanto y, a la vez, con tan poco

Sin embargo, poco a poco, los cambios fueron devolviendo el mando al Deportivo, que logró sostenerse en el encuentro incluso en sus peores momentos. No sufrió demasiado cuando peor lo estaba pasando y eso le permitió llegar vivo al tramo final.

El cuadro coruñés necesitaba un electroshock y ese volvió a ser Adama Traoré, un futbolista capaz de lo mejor y de lo peor. No aportó nada el internacional español durante sus primer tramo en el verde, pero en cuanto el Dépor logró volver a colocarse más próximo al rival, logró desatar cierto caos, imprescindible para el conjunto visitante.

Así, la entrada de Luismi Cruz y Traoré no resolvió nada para el Deportivo en un primer momento, como sí sucedió cuando el ataque encontró más piernas frescas con Jonathan Asp Jensen y Kevin Sánchez como sustitutos del lateral Quagliata y del exhausto Bil Nsongo. Con Riki entrando por un Amatucci que tampoco tenía ya más que ofrecer, Hidalgo acabó con todo el arsenal posible en el campo, con un 4-4-2 en el que Luismi ejerció de improvisado lateral izquierdo, Yeremay pasó a esa misma banda para actuar de extremo, Mario dirigió el juego con Riki, Adama dio amplitud por la derecha y en la doble punta se juntaron Jensen y Kevin. No va más en el césped y, a la vez, la sensación de que sin su estrella Aubameyang y un revulsivo como Eddahchouri, el equipo está corto de soluciones en ataque.

5. El veneno

Esa última afirmación se demostró en la falta de veneno que durante todo el partido penalizó al Deportivo. No tuvo pegada el equipo coruñés, que carece de esa contundencia en área rival desde que Aubameyang dejó al equipo huérfano de ella. El encuentro en Anoeta fue un espejismo en este sentido, pues incluso en Donosti fue la falta de acierto la que le acabó negando el empate al equipo, que en el Metropolitano volvió a encontrar el fútbol para generar 15 remates, una cifra que solo han superado esta temporada dos rivales rojiblancos: el Sevilla (19), en el Pizjuán, y el Stuttgart (17), el pasado martes en Alemania. Ni Villarreal (9), ni Real Madrid (8), ni Osasuna (3), ni Manchester United (9) le hicieron el daño que logró hacerle el Deportivo al Atlético, que también sufrió menos volumen en Anfield ante el Liverpool (14), en San Mamés (10) o en San Sebastián (9), por ejemplo.

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“En la primera parte hemos estado bien, especialmente con balón, con poca amenaza seguramente y sin el veneno del que hablamos siempre”, analizó Hidalgo al término del choque. Una realidad, aunque el Deportivo acabó el primer tiempo con el mismo número de remates que el cuadro del Metropolitano pero a través de situaciones mucho más claras: 0,65 goles esperados, gracias a que 5 de sus 7 disparos fueron dentro del área y una ocasión de Amatucci en la que la fortuna se alió con Oblak, que desvió a córner el gol del italiano con el pie de apoyo cuando la pelota ya había superado todo su cuerpo medio vencido sobre el césped.

Luego, en la segunda mitad, sufrió más para producir. Pero en su arreón final dispuso de dos ocasiones importantes de Kevin Sánchez, la última de ellas pintiparada. “Eso en Primera te penaliza mucho; tenemos que seguir. Hacemos muchas cosas bien, pero no nos llega con eso: tenemos que ser más determinantes. Estamos compitiendo contra todo el mundo, pero siendo conscientes de que tenemos que dar ese punto más para ganar partidos”, recalcó el técnico catalán de un equipo al que solo le faltó el gol y que, para no caerse, deberá seguir nutriéndose de verse capaz de igualar a cualquiera tras este complejo tramo de calendario.