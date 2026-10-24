Yeremay, ante Marcos Llorente durante el Dépor-Atlético Quintana

Hay retos que cobran una dimensión especial cuando el fútbol devuelve a un equipo a lugares que durante años solo pudo contemplar desde la distancia. A escenarios reservados durante demasiado tiempo para el recuerdo y que ahora se presentan como una oportunidad para escribir una página distinta. Algunos, además, guardan una cuenta pendiente que el paso de los años no ha conseguido saldar. El Metropolitano es uno de ellos. El Deportivo solo ha jugado una vez en el estadio rojiblanco, partido que terminó en derrota tras un gol de Gameiro (1-0), pero la historia de sus visitas en blanco al Atlético se remonta mucho más atrás. Y es que los blanquiazules llevan 22 años sin lograr puntuar en casa de los colchoneros. Una asignatura pendiente que el equipo de Antonio Hidalgo intentará aprobar este sábado (21.00 horas, Movistar Plus), en uno de los grandes escenarios del campeonato.

En cualquier caso, no será un partido para dejarse llevar por el envoltorio. El Deportivo llega a Madrid después de cinco jornadas sin ganar y con la necesidad de que las buenas sensaciones con las que comenzó el curso regresen y vuelvan a tener reflejo en los resultados. Al otro lado estará un Atlético que, pese al empate europeo ante el Stuttgart, atraviesa un momento muy diferente. Los rojiblancos encadenan una racha igual a la del equipo coruñés en el número de partidos, pero con la gran diferencia de que la de ellos es celebrando triunfo tras triunfo en un gran inicio liguero que los mantiene segundos en la clasificación, y que podría terminar muy cerca del liderato si vencen al Deportivo y el Barcelona no hace los deberes en 'El Clásico'. La distancia entre las dinámicas convierte la visita en una prueba de exigencia para el conjunto herculino, pero también en una oportunidad para comprobar hasta dónde puede llegar cuando consigue sostener su propuesta ante rivales de este nivel.

Antonio Hidalgo no quiere que el escenario condicione la preparación e insistió en la necesidad de mantener la normalidad y entender la dificultad del adversario. Simeone, por su parte, espera recibir a un equipo valiente, al que rebautizó como ‘La Coruña’, y no quiere que quede en el olvido el cruce copero del pasado curso, cuando los rojiblancos necesitaron una falta magistral de Griezmann para llevarse la eliminatoria de Riazor.

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Después de haber pasado la página del empate ante el Levante, pero tras haber aprendido la lección de que los errores individuales se pagan caro, la tarea blanquiazul en el Metropolitano pasa por encontrar el equilibrio entre protegerse y no renunciar a hacer daño. El Atlético tiene futbolistas capaces de castigar cualquier desajuste y el Deportivo todavía no ha conseguido cerrar un partido sin encajar esta temporada.

Para elaborar su centro del campo, Hidalgo recupera a Amatucci, que regresa tras cumplir sanción, una circunstancia que abre la posibilidad de volver a juntar a cuatro centrocampistas, una fórmula que funciona bien a los blanquiazules. En este contexto, el técnico catalán tendrá que decidir si devuelve al italiano la condición de indiscutible y, de ser así, quién debe ser el sacrificado en la medular, una decisión que tiene dos principales candidatos: Diego Villares y Riki Rodríguez. Por otro lado, la lesión de Bright Ede obliga a modificar la defensa y deja abierta la elección del acompañante de Giménez, con Miguel Loureiro y Lucas Noubi como principales alternativas.

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En la fase ofensiva, el Dépor necesita en el Metropolitano que sus futbolistas más desequilibrantes den un paso al frente, y Yeremay afronta su primera prueba en uno de los grandes escaparates del fútbol español. El técnico catalán ha destacado su evolución y su capacidad para adaptarse a diferentes posiciones, y el debate sobre si acompañar a Bil Nsongo o regresar a la banda izquierda volverá a estar presente en un partido en el que cada aparición cerca del área rival tendrá demasiado valor.

El reencuentro

Giménez será uno de los grandes protagonistas de la noche. El uruguayo saldrá por el túnel de vestuarios y tendrá que poner rumbo al banquillo contrario al que lleva dirigiéndose trece años. Ni siquiera el Cholo Simeone tiene todavía claro si logrará asumir que ahora el central es su rival. Su regreso al Metropolitano, apenas unos meses después de su cesión al Deportivo, sucede con la certeza, según explicó esta semana, de que su etapa como rojiblanco ha terminado. Pero ambos asumirán el reencuentro con la seguridad de que el cariño forjado durante más de una década estará por encima de cualquier resultado. También será una cita especial para Mario Soriano, que jugará en el estadio en el que no logró debutar tras trece años en la cantera rojiblanca.

Y precisamente en la posición que hace unos meses ocupaba Giménez está una de las grandes incógnitas de la puesta en escena de los colchoneros. Con la baja de Cuti Romero y el partido ante el Stuttgart hace apenas cuatro días, las rotaciones podrían tener un papel protagonista este sábado en los planes de Simeone. A pesar de esto, Marc Pubill apunta a acompañar una vez más a Hancko en la zaga, mientras que el ataque rojiblanco llega con alternativas para dosificar esfuerzos, con Jonathan David a un gran nivel, Sorloth esperando su oportunidad y con la noticia de que la araña volvió ‘a picar’ después de que Julián Álvarez dejara atrás en Alemania una larga sequía de más de cinco meses sin ver portería.

El calendario no concede tregua a un Deportivo que necesita volver a ganar, pero tampoco le reserva la oportunidad de poder dar un golpe sobre la mesa. Dos décadas después de su último punto en casa del Atlético, el equipo coruñés regresa a uno de esos lugares que sirven para medir la distancia entre haber vuelto y sentirse de verdad parte de la élite. ¿El objetivo? Lograr un resultado que empiece a cambiar la historia.