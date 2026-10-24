Hidalgo: "¿Que si duele perder? No duele; duele mucho"

Antonio Hidalgo en el Atleti-Dépor EFE / Juanjo Martín

Antonio Hidalgo no escondió su dolor por no poder sumar en el Metropolitano. El técnico del Deportivo reconoce que su equipo hizo muchas cosas bien para llevarse algún punto, pero explica que la diferencia estuvo en que el Atleti marcó su ocasión más clara y el Dépor no.

Valoración. “Dolor, no; mucho dolor. Porque sabíamos la dificultad que tenía venir a este tipo de campos contra este tipo de equipos. En la primera parte hemos estado bien, especialmente con balón, con poca amenaza seguramente y sin el veneno del que hablamos siempre. Tuvimos la ocasión de 'Ama'. Nos han obligado a ir más altos y recibimos el gol. Teníamos que seguir vivos hasta el final y hemos tenido dos ocasiones de Kevin. A este nivel hay que ser conscientes de la dificultad de sumar. Hoy era un día para esto”.

Adama, revolución. “Hablamos mucho con él y le empujamos a que esa repetición de esfuerzos sea más continua. Poco a poco lo va haciendo. Desde el banquillo nos da ese uno contra uno que es diferencial, pero tenemos que seguir exigiéndole”.

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Mejor el Dépor que el Atleti. “Yo tengo un análisis muy claro de lo que ha ido pasando. Esto va de ganar y de sumar de tres y no lo hemos hecho. Eso en Primera te penaliza mucho; tenemos que seguir. Hacemos muchas cosas bien, pero no nos llega con eso; tenemos que ser más determinantes. Estamos compitiendo contra todo el mundo, pero siendo conscientes de que tenemos que dar ese punto más para ganar partidos”.

Acción del gol de Julián. “Ellos han empezado a hacer a Le Normand ancho y emparejarles era más sencillo, aunque eso les permitía tener más claridad. Han tenido una clarísima y ha acabado en gol; nosotros la tuvimos en el 94 y no la metimos. También tuvimos la parada de Leo, que te permite estar en el partido”.

Mario Soriano. “Mario es un jugador que nos está dando muchísimo, tiene una evolución muy grande. Nos está dando trabajo. Es un reto para él, pero lo está demostrando”.

Noubi, quinto partido sin participar. “El plan de partido era intentar saltar con Giaco fuera y necesitábamos un jugador porque cuando juegan Lucas y 'Pela' —Giménez—, 'Pela' sale más en la izquierda. Sigo trabajando con los jóvenes para entender cómo funciona esto. Necesito que todos den un paso y seguro que Lucas lo va a hacer”.

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Leo Román. “Leo tiene que seguir trabajando y ganando confianza para sentirse cómodo bajo palos”.

Jensen y Kevin, trabajo psicológico tras errores. “Ellos son los primeros que están jodidos, saben que esas claras las tienen que hacer. Estaremos cerca de ellos y les haremos ver dónde estamos compitiendo. A partir de ahí, seguir trabajando”.