Giménez agradece el recibimiento del Metropolitano y pone en valor al Dépor: "Merecimos el empate" 

Giménez en el Atleti-Dépor Fernando Fernandez

Vivió una noche especial Josema Giménez en el Metropolitano, su casa en los últimos 13 años. El central uruguayo fue recibido con honores por la que fue su afición -aún sigue perteneciendo al Atlético-, pero tras el encuentro, en los micrófonos de Movistar+, se mostró decepcionado por no poder sumar en Madrid, aunque orgulloso por el trabajo del Deportivo.

Poco consuelo el gran partido. "No sumar no sirve de nada. El equipo hizo un gran trabajo. Merecimos el empate y no se pudo. A seguir ahora. Pensar en Copa el jueves y luego el siguiente partido de liga, que tenemos que ganar".

Daño el gol en contra. "Son detalles puntuales que te condenan. Es evidente que tienen mucha jerarquía arriba y que el gol nos penalizó. No bajamos los brazos, seguimos intentándolo y, como digo, merecimos el empate. Ahora a descansar para lo que viene".

Un día extraño para él. "Esto es fútbol. Yo soy un peón más de la gente que maneja todo este circo. Mi fin es trabajar, jugar y brindar un espectáculo a la gente. Estoy agradecido por todo el amor que me ha dado el Metropolitano. De corazón, muchas gracias. Lo voy a llevar siempre conmigo. Traté de no centrarme en esas situaciones porque eso trastoca mucho y la cabeza juega una mala pasada. Vine a hacer las cosas de la mejor manera posible para ayudar al equipo y poder sacar un punto que no se pudo dar".

Oblak lo reconoce

En la misma línea se expresó Jan Oblak sobre el portero. El cancerbero del Atlético de Madrid reconoció que su equipo no hizo un buen encuentro e incluso apeló al factor de la fortuna para explicar el triunfo: "Nos costaba mucho robar, nos ha costado mucho físicamente. No nos hemos activado desde el inicio. Hoy otra vez bajamos el ritmo y cuando lo bajas es imposible, hay que estar al 200%. Hemos tenido un poco de suerte. El Deportivo es un gran equipo".