El bonito detalle del Atlético de Madrid con Josema Giménez antes de su regreso al Metropolitano: "Comandante Nomá"

Primeros minutos de Giménez como jugador del Deportivo Fernando Fernández

El encuentro de este sábado no será uno más para nadie en el Deportivo, que después de ocho años regresa al primero de los grandes escenarios que volverá a pisar en su regreso a la máxima categoría. Pero sí será más especial para Josema Giménez, que regresa con otra camiseta al Metropolitano para enfrentarse al Atlético de Madrid, su club durante más de una década.

El central uruguayo habló esta semana de lo que supone para él enfrentarse a su exequipo, apuntando también que da por finalizada su etapa como colchonero. Una relación que ha sido muy productiva para ambas partes, como también demuestran las palabras del Cholo Simeone en la previa, o el bonito detalle que el Atlético ha querido tener con el 'Pela' en sus redes sociales.

🫡🇺🇾 A special day, a special game https://t.co/SOqpXbdCvL — Atlético de Madrid (@atletienglish) October 24, 2026

A unas horas del encuentro, el conjunto rojiblanco publicó en su cuenta de Twitter en inglés una imagen de Josema Giménez ya con la camiseta del Dépor, pero mirando con cariño un Lego que luce los colores del Atleti: "Un día especial, un partido especial" es el texto que acompaña la imagen, rotulada con una expresión muy charrúa como es "Comandante nomá".