El Atlético y el Metropolitano ejercen como reválida para Leo Román

Leo Román, con el balón en su poder, en el Deportivo-Oporto Germán Barreiros

El fútbol puede convertir a un héroe en villano en cuestión de segundos. Tan solo hacen falta unas décimas de segundo para que una acción acabe en error. Del elogio a la crítica. Una montaña rusa que hay que saber gestionar. En ello está Leo Román. Porque el portero a quien el Deportivo confió las llaves de su arco para los próximos años ha tenido un aterrizaje convulso en A Coruña. De resultar salvador con paradas de gran mérito ante el Elche, en el regreso del club a Primera, a provocar que buena parte de los corazones blanquiazules eleven pulsaciones cada vez que debe intervenir.

No son pocos los que arquean la ceja con Leo Román, que viene de acumular varias acciones de demérito que han costado puntos. No lo hizo su salida en falso en Vila-real, pero sí un mal despeje a un remate de Stassin que acabó con Sierra anotando el 0-1 del Sevilla. Fue aquel, sin embargo, un error mucho menos grotesco que el que cometió en el último partido ante el Levante. De nuevo una mala acción técnica para repeler un remate por abajo de Requena, que se coló entre las palmas de sus manos y condujo a un empate cuando ya olía a victoria.

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Sin embargo, como contrapartida a este diabólico efecto para transformar carreras en milésimas de segundo, la pelota ofrece cada bien poco la posibilidad de resarcirse. Y este sábado llega el turno para Román, que se mide a uno de esos equipos grandes contra los que adquirió de manera merecida la fama de gran proyecto de portero y la internacionalidad con la selección española.

Destacó el ibicenco en la campaña 2024-25, en la que ejerció como claro suplente de Greif pero fue el elegido por Arrasate en siete partidos de liga. Entre ellos, para jugar a domicilio ante Barcelona y Real Madrid. En ambos encuentros mantuvo el tipo el arquero y se ganó la condición de indiscutible de cara al curso siguiente, aprovechando la venta de su competencia eslovaca al Lyon.

Contra Julián

Sin embargo, el chico de la casa no pudo sostener el nivel que dejó intuir en su cesión al Oviedo en Segunda y cuando ejerció de alternativa una temporada antes. Estuvo peor Román en un equipo que acabó descendiendo. El balear acumuló aciertos y errores -por ejemplo, en su visita al Metropolitano- que recuerdan a lo ya visto en A Coruña, pero de sus enfrentamientos contra el Atleti puede rememorar su paradón al lanzamiento de penalti de Julián Álvarez en Palma.

¡LO PARA LEO ROMÁN! 🔥 Julián Álvarez se encontró con el portero del Mallorca y no pudo anotar el penalti ❌ #LALIGAenDAZN ⚽️ https://t.co/8ui5HedDy3 — DAZN España (@DAZN_ES) September 21, 2025

Este sábado se verá de nuevo las caras con el argentino, si Hidalgo lo estima oportuno. El técnico no quiso despejar la incógnita sobre su titularidad, pero sí apeló a la “normalidad” a la hora de asumir que el error es parte del fútbol. Zanahoria antes del palo al recalcar también que el balompié no espera nadie y que en la élite hay que convivir con la "presión y la exigencia". El Metropolitano pasará el test a Leo, que acumula un 72,2 % de paradas y llega a Madrid como el décimo portero de la Liga que más dianas ha evitado (2,68 goles) a su equipo, según el modelo de Driblab, que mide la calidad de los disparos de los atacantes y su probabilidad de que acaben en tanto.