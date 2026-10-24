El 1x1 del rival: Bajo el respaldo de Apollo y a la espera de su gran estrella

Julián Álvarez celebra con varios compañeros su gol ante el Stuttgart, el primero de la temporada EFE

El Atlético de Madrid ha afrontado el primer mercado estival con Apollo como accionista mayoritario con una inversión de 123 millones de euros en cinco fichajes para elevar el nivel competitivo de la plantilla. La profundidad de sus recursos se ha convertido en uno de sus principales argumentos, mientras Julián Álvarez empieza a recuperar la normalidad tras un verano convulso.

13. Jan Oblak, 33 años. El esloveno es uno de los cinco porteros de la Liga que más veces ha dejado su portería a cero (4). Ante el Stuttgart disputó su partido número 550 como rojiblanco y ya es el sexto guardameta con más partidos en un mismo equipo del siglo XXI.

14. Marcos Llorente, 31 años. El tercer capitán del Atlético termina contrato en junio, pero todo apunta a que renovará. Un físico prodigioso para hacer daño con sus incorporaciones. Anunció recientemente su retirada de la selección española

18. Marc Pubill, 23 años. Pasó en un año de jugar en Segunda con el Almería a proclamarse campeón del mundo con España. Lateral reconvertido a central. Fue suplente en sus primeros meses como colchonero, pero le llegó la oportunidad y se convirtió en indiscutible. Su 1,90 de altura le otorga contundencia en el juego aéreo. Agresivo y fiable con balón.

24. Robin Le Normand, 30 años. La baja del Cuti le abre las puertas al once. Por minutos, el cuarto central para Simeone. Tiene tendencia a sufrir desconexiones importantes durante los partidos. Ha perdido la fiabilidad que le convirtió en uno de los fijos para De la Fuente.

21. Cuti Romero, 28 años. Objeto de deseo de la parroquia rojiblanca durante muchos veranos, fichó este mercado estival procedente del Tottenham a cambio de 40 millones de euros. La novena compra más cara de la historia del club. Se perderá el encuentro tras haber sufrido una lesión muscular la pasada jornada ante el Espanyol.

17. Dávid Hancko, 29 años. El eslovaco puede actuar tanto de central izquierdo como de lateral. Pese a medir 1,88 es un jugador con soltura y alegría con el balón en los pies. En defensa es rápido al corte y seguro por arriba

22. Álex Grimaldo, 31 años. El valenciano ha encajado a la perfección en el sistema de Simeone. Es el segundo jugador de la plantilla que más peligro ha generado en lo que va de curso y ha marcado ya tres goles. En fase defensiva le cuesta. Es la banda que debe atacar el Deportivo, especialmente si la ocupa alguien rápido y con capacidad de desborde.

23. Morten Hjulmand, 27 años. Fue expulsado en Alemania tras una entrada salvaje a falta de 25 minutos para el final. Por el momento está lejos de ser el futbolista por el que Mateu Alemany decidió apostar (40 millones de euros). Mediocentro defensivo de los que ayuda tácticamente a ordenar el equipo.

8. Pablo Barrios, 23 años. El cerebro del Atlético. En Anfield sufrió una lesión miofascial en la pierna derecha que le apartó de las alineaciones durante tres semanas. Puede actuar en varias posiciones de la medular y destaca por su conducción y visión de juego.

6. Koke Resurreción, 34 años. El capitán causa baja por una lesión en el bíceps femoral de su pierna izquierda. Dicha dolencia ha aparecido a los pocos días del fallecimiento su madre. No juega desde el 10 de octubre.

10. Álex Baena, 25 años. Tras un primer curso complicado, el almeriense ha vuelto del Mundial con ganas de mandar. Ha dado un paso al frente y ha asumido galones tras la marcha de Griezmann, que le ha permitido volver a ocupar zonas interiores. Lleva dos asistencias y tres goles, el último ante el Espanyol para sumar los tres puntos. Una amenaza en el borde del área.

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20. Giuliano Simeone, 24 años. El argentino es el jugador que más minutos acumula de los de arriba. Vive su mejor arranque de temporada, con dos goles y sendas asistencias. Tendrá una bonita batalla con Quagliata. Dos jugadores muy impulsivos y pasionales.

7. Kang-In Lee, 25 años. El surcoreano es una de las grandes sensaciones del Atlético esta temporada. Tras perderse el duelo de Champions por unas molestias en el cuádriceps, se ha reincorporado al grupo y apunta a llegar a tiempo. Suma dos goles y destaca por su calidad técnica y su peligroso disparo desde la frontal.

11. Ademola Lookman, 29 años. Pura velocidad y vértigo. El nigeriano, el jugador de campo con más titularidades del Atlético en Liga. Empezó el curso jugando en la doble punta. Destaca por su desborde, su facilidad en el uno contra uno y su colmillo de cara a gol.

15. Jonathan David, 26 años. El canadiense Jonathan David ha caído de pie en el Atlético. Tras una etapa discreta en la Juventus, suma tres goles y dos asistencias en siete partidos.

19. Julián Álvarez, 26 años. Tras un verano marcado por su deseo frustrado de salir del Atlético, el argentino busca recuperar su sitio y reconciliarse con la afición. Su gol número 50 como rojiblanco, ante el Stuttgart, puso fin a 174 días de sequía. Todavía no ha sido titular en Liga.