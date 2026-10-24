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Dépor

El 1x1 del Dépor ante el Atlético: Kevin pierde su primer tren a la gloria blanquiazul 

El canterano falló un gol cantado que hubiera supuesto el empate tras los partidos notables de Loureiro y Alti

Jorge Lema
Jorge Lema
24/10/2026 23:32
Once del Dépor ante el Atlético de Madrid
Once del Dépor ante el Atlético de Madrid
Fernando Fernandez
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Leo Román (5): Nervioso. Sigue transmitiendo dudas y el error de la semana pasada lo perseguirá un tiempo. Le cuesta tomar decisiones, aunque no tuvo demasiado trabajo. Sacó un buen mano a mano. 

Alti (7): Renacido. El catalán completó el mejor partido de la temporada y por momentos recordó al que maravilló a la afición desde su llegada en enero. Bien en defensa y con criterio. 

Giménez (5): Emocionado. El recibimiento del Metropolitano fue una bomba de emociones demasiado fuerte para el uruguayo, que estuvo correcto, pero sufriendo más de lo habitual ante sus excompañeros.

Quagliata (7): Consolidado. Otro examen de nivel que supera el lateral italiano. Secó a Kang-In Lee en la primera mitad y a Giuliano tras el descanso. Se incorporó siempre con peligro al área rival. 

Amatucci (4): Oxidado. Al centrocampista italiano le pasó factura el último mes en el que apenas ha podido estar sobre el césped. Tuvo el primer tanto del partido, pero remató forzado. 

Mario Soriano (6): Intermitente. Empezó fallón el partido y se fue entonando, pero sus compañeros tuvieron dificultades para encontrarlo. Apareció en varias ocasiones para generar peligro con sus pases.

Villares (6): Recorrido. Sin balón fue una pesadilla para Barrios y Llorente, dando sentido al plan defensivo de Hidalgo. Con él fue el encargado de dar profundidad y cargar el área junto a Bil.

Mella (5): Aplicado. Le tocó hacer de carrilero por la derecha y cumplió su cometido con nota a la hora de ayudar a Altimira en defensa. Le faltó algo más de atrevimiento cuando tuvo el balón en ataque. 

Yeremay (7): Desequilibrante: Otro buen partido consecutivo del canario, que está definitivamente de vuelta. Muy suelto a la hora de encarar e irse de los rivales. Le volvió a faltar algo de determinación.

Bil Nsongo (7): Oxígeno. Es el mejor socio de todos. Se pasa el partido sacándole las castañas del fuego al equipo con sus apoyos y descargas. Solo le falta serenarse en los últimos metros. 

EL MEJOR. Miguel Loureiro (8). Mariscal. El de Cerceda fue el elegido por Hidalgo para cubrir la baja de Bright Ede y completó su primera gran actuación en Primera División. De nuevo jugando como central zurdo, donde ya se ha asentado como blanquiazul, dejó una exhibición de agresividad, concentración y acierto en la marca. Apenas dejó respirar a Julián Álvarez, al que persiguió por todo el campo. Además tuvo la personalidad suficiente para salir con la pelota en un perfil que no le favorece.

Adama (6): Puso dos balones de gol. 

Luismi Cruz (5): Mejoró la circulación. 

Asp Jensen (4): Demasiado precipitado. 

Kevin (3): Tuvo dos ocasiones, la segunda especialmente clara, y falló gravemente. 

Riki (S. C.): No tuvo tiempo para participar.

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